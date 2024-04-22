環聯調查：84%港人認同監察個人信貸評級重要程度

信貸資料服務機構環聯調查發現，2023年7至9月期間，香港消費者人數與2021年同期相比激增超過194%，為該全球調查中增長最為顯著的市場之一。

調查又揭示消費者進行信貸監察的各種原因，當中最多受訪者表示借助監察個人信貸開設新信貸帳戶，佔45%；近三成（28%）則希望藉以更好地管理其債務水平和防範詐騙活動；另有27%透過信貸監察改善個人信貸狀況。

在香港，84%受訪消費者認同監察個人信貸的重要性，其中近六分之一（15%）更表示非常重要。在這些消費者當中，超過一半（59%）表示至少每季定期監察個人信貸報告。數據均顯示消費者對維持良好信貸紀錄的意識越來越高，因為這將有助他們取得更多所需的新信貸。

環聯研究與諮詢國際副總裁及是次調查報告的作者之一Nidhi Verma表示：「過去十年間，消費者對信貸監察的認知和使用情況均見顯著增長。近年疫情亦驅使消費者更為關注個人財務狀況，同時預防信貸詐騙的意識不斷提升。

調查反映了信貸教育的重要性，並量化信貸監察對消費者所帶來的好處。因應消費者進行信貸監察的不同原因，相關好處包括改善信貸狀況、取得更多所需信貸、或提高償還債務能力等。」