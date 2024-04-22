調查：東南亞成亞太區最具發展潛力市場

FedEx Express近期發布與Forbes Insights合作的最新調查顯示，東南亞為亞太地區最具發展潛力市場。。

這次針對亞太地區不同產業共250名包括創辦人與主管等中小型企業負責人進行訪問。其中一關鍵發現，68%的受訪者認為，泰國、越南和印尼等東南亞國家發展潛力最大，因經濟成長、文化相似性及不斷優化的貿易協定，提升受訪者對東協市場的樂觀態度。

儘管有88%受訪者稱，將在未來三年內將放眼全球市場拓展客戶，亞太地區企業負責人也表示，與歐洲、北美與南美市場合作夥伴、供應商及客戶的商業往來愈發困難。

在亞太地區，相比尋找新客戶(45%)，及在全球市場中尋找合作夥伴或供應商(42%)，半數受訪者認為繁複的海關要求與文件是拓展國際業務時最主要的阻礙。受訪者表示，企業內部貿易專業人才有限，在應對不同市場海關法規時相當棘手。

此外，提升客戶體驗是中小企業最優先考慮的業務事項(57%)。雖然小型企業一般僅將年度資訊科技預算的5%投資於數碼交易技術，它們已將數碼化技術，包括應用分析、機械學習、人工智能(AI)、即時追蹤與可視性解決方案，以及培訓提升員工技能視為解決客戶體驗問題的重要渠道。

另一方面，仍有近四分三(71%)受訪者表示，制定或實施數碼化策略是他們面臨的最大挑戰，其次是減少安全威脅(65%)以及提升現有系統的支出(64%)。