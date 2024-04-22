報告：混合工作模式助企業減五分一能源消耗量

全球最大的靈活辦公空間營運商IWG發布最新研究報告，發現混合工作模式使企業能夠減少五分一的能源消耗量，因為他們採用更小、更節能的空間(包括靈活的工作空間)來取代市中心的大型辦公空間。

擁有Spaces和Regus等品牌的IWG，對500多名已經採用混合工作政策的企業領導者和設施經理進行調查。調查結果顯示，自混合工作政策推出以來，這些企業的平均能源消耗下降19%，既有利於環境，亦讓企業獲利。

這項在世界地球日(22日)之前進行的研究表明，企業從昂貴的市中心辦公空間轉向混合工作模式，並在靠近員工居住地的策略性位置，利用小型、區域性辦公室以及共享辦公大樓，就能為環境和經濟帶來顯著的效益。

近一半的受訪者(44%)已將傳統辦公空間減少四分一(25%)，從而降低能源消耗和營運成本。另有19%的企業實現更大幅度的削減，辦公空間削減 26至50%。84%的受訪者表示，混合工作模式是降低企業整體能源消耗和碳足迹的關鍵，79%的受訪者表示，他們計劃探索更多降低能源消耗的途徑，例如縮小現有辦公室的空間或提供靈活的工作空間。