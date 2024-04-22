特斯拉年內股價挫4成　大好友：馬斯克要「瞓地板」　原因係...

美國電動車生產商特斯拉(Tesla)今年以來股價跌幅已超40%，長期看好該股的摩根士丹利分析師Adam Jonas認為，特斯拉行政總裁馬斯克需重拾舊習慣「瞓地板」。

報道指，「瞓地板」是指，馬斯克在過去特斯拉困難時期，曾在辦公室加班、在地板上睡覺；當時亦有照片洩露該情況。

大摩報告指出，特斯拉首季業績恐不如市場預期；因此，投資者開始問，馬斯克「是時候再睡覺了嗎」？

隨着電動車市場競爭加劇，更有傳特斯拉有意考慮離開傳統電動車製造業；特斯拉最近決定放棄低成本Model 2計劃，轉而專注於自動駕駛和機械人的士。

市場分析師將特斯拉發展全自動駕駛技術視為逆風因素。報告認為，該技術距離大規模商業化仍很遠，然而，華爾街並不喜歡，包括德意志銀行和巴克萊相繼下調評等和目標價。

較早的時間，馬斯克曾表示，若特斯拉不予他25%的股份，他將把自己的人工智能部門從特斯拉轉移出去，該言論亦令投資者擔心特斯拉未來營運的不確定性。

不過，Jonas仍於特斯拉股票的評級仍為「增持」，目標價為310美元。