九龍貿易中心B座13樓連8車位放售　意向價3億

非核心區全層甲級商廈連車位放售。世邦魏理仕獲委託代理出售葵涌九龍貿易中心(KCC)B座13樓全層連6樓8個車位，意向價3億港元，平均呎價約1.2萬元。該層寫字樓建築面積約24,959方呎。目前大約半層租予一家科技公司，另外半層則交吉。

世邦魏理仕香港資本市場部董事黃懿誠表示，該區雖然並非傳統商業區，但區內交通配套理想，乘搭港鐵前往中環僅約25分鐘車程。另外，港鐵月台通過行人天橋可直接前往大廈1樓大堂，吸引不少企業進駐。大廈業主向來非常惜售，過去7年未有錄得任何交易，而是次放售樓層為整個項目唯一放盤，並且連同多個車位，適合各類機構及公司購入自用。

該項目A座目前大部分樓面仍由新地持有，租戶包括中資及外資公司，包括中國移動、富國銀行、香港金管局等，當中主要租客為中國移動，共租用7層逾16萬方呎樓面。另一方面，發展商早年已全數拆售B座，現時業主大多為自用機構，包括香港都會大學、創科實業、東華學院、美銀美林、上海商業銀行及中遠航運等。