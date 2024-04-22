金管局：消費模式轉變使中小企經營受壓　夥銀行提供支援

香港金融管理局總裁余偉文發布新一期《匯思》指，面對市民和旅客消費模式轉變，對香港中小企帶來不同程度的挑戰和機會，部分中小企可能面對較大的經營壓力。該局亦聯同銀行業成立「銀行業中小企貸款協調機制」，推出多輪支援措施，並一直以體恤的態度支持企業的資金需要。

他指，銀行業過去一直陪伴各行各業發展，亦發揮着「及時雨」的功能。新的「協調機制」公布9項支援中小企措施，為求令中小企盡快受惠，以「成熟一項推出一項」方式，陸續推出了這些措施的執行細節。11家參與「協調機制」的銀行全力支持中小企客戶，落實向合資格中小企客戶提供費用豁免或其他優惠，以減輕中小企客戶的財務負擔，9家銀行已經推出針對中小企的無抵押貸款，令客戶可以更靈活處理資金周轉。

一站式中小企資訊平台今推出

此外，所有「協調機制」銀行都已經參與金管局的「商業數據通」平台（CDI），未來會更廣泛使用從CDI獲取的商用數據，包括電子貿易報關、電子商貿、供應鏈、支付及信貸紀錄等資料，配合數據分析技術，為中小企制定更貼身的信貸產品。過去不少中小企，尤其是一些規模較小或沒有「磚頭」抵押的企業，在借貸方面可能會遇上較大困難。金管局推出的「商業數據通」可以針對這方面的痛點，改善中小企融資能力。

金管局網站今日亦推出新一站式中小企資訊平台，平台列出主要銀行的中小企貸款資訊，包括銀行為中小企解答查詢的服務專線，以及各銀行的信貸產品，包括貿易融資、抵押貸款和無抵押透支。希望平台便利中小企「貨比三家」，就不同銀行的信貸產品作出比較及選擇，提升它們面向銀行的議價能力。

調整信貸額度須給予最少6個月過渡期

除了上述最新推出的措施外，金管局將繼續與香港銀行公會、香港中資銀行業協會和工商界保持緊密聯繫，並透過「協調機制」跟進餘下措施的落實情況，當中包括銀行調整信貸額度須給予客戶最少6個月過渡期、按「還息不還本」計劃原則支援有困難客戶、原貸款銀行須在七個工作天內向客戶提供其現有信貸資料以提交予新貸款銀行，以及原貸款銀行爭取在收到法律指示六星期內，解除以物業作貸款抵押品的押記，便利中小企轉換貸款銀行。