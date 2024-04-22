中國首季稅收跌4.9%　研增儲蓄國債發行規模

中國財政部副部長王東偉周一(22日)表示，今年首季一般公共預算收入6.08萬億元人民幣(下同)，按年下降2.3%。扣除特殊性因素影響後，按年則增長2.2%左右，延續恢復性增長態勢。稅收收入共錄4.91萬億元，按年跌4.9%，扣除特殊因素影響後稅收保持平穩增長。

增發國債資金方面，2月底前，財政部將去年第四季增發的1萬億元國債資金全部下達地方。財政部預算司司長王建凡指，當局已將2024年超長期特別國債支出納入到2024年預算，同時紮實推進前期準備工作。下一步，財政部將根據超長期特別國債的項目分配情況，及時啟動超長期特別國債發行工作。

近期投資者積極認購儲蓄國債，財政部國庫司司長李先忠指，從3月、4月儲蓄國債發行情況來看，確實有局部供需矛盾。自4月以來，受部分銀行降低存款利率、暫停銷售大額存單等因素影響，儲蓄國債關注度進一步提高。

下一步，當局將採取四項措施滿足投資者購債需求，包括研究適當增加發行規模，因「一債難求」核心就是需求旺盛，供給相對不足，所以下一步要研究適當增加發行規模；研究進一步調降單人購買限額，使儲蓄國債能惠及更多的投資者等。