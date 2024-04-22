名日‧九肚山推售15伙四房大戶　最平呎價13236元

集團營業經理詹勳榮表示，今批單位分布於2座C室，屬「高尖系列」樓王單位，當中9伙於5月1日以價單形式發售，另有6伙於5月2日以招標形式推出，全新現樓示範單位將於周五(26日)起開放予公眾參觀。

發展商今日同時更新價單位，上述即將發售當中，呎價最低為2座3樓C室，實用面積1,226方呎，折實價1,622.7萬元，呎價約13,236元。

據價單資料，以上述單位為例，今日價單更新前的折實售價為2,503.3萬元，反映今次售價大幅調減約35%。

詹勳榮指出，是次買家亦可享有車位優先認購權，以及價值48萬元的家具禮券。同時推出「高尖才俊滴滴金」付款計劃，首期為樓價5%，期後60天內及往後每30天內，每次繳付樓價0.5%直至付清成交額5%，餘下90%需於360天內繳付。

集團營業部首席經理郭子威指出，項目截至昨日(21日）售出194伙，套現超過29億元。由於早前樓市尚未撤辣，該盤已售單位內地客佔比例不足一成，項目將於明日起前往內地包括深圳及廣州等地方進行路演，相信餘下單位該類買家比例將會提升。