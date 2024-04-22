中原按揭為朗賢峯買家提供按揭優惠 現金回贈達2%
2024年04月22日 18:28
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鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀（中），陳永傑（左），王美鳳（右）
中原地產及中原按揭於周一(22日)公布，為鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯的買家提供全新按揭優惠。中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次推出的「朗賢峯置業按揭優惠」，按揭成數高達九成，計劃全期按息低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，封頂息率低至最優惠利率(P)減2厘，即目前實際按息低至4.125厘，特高現金回贈高達貸款額2%。買家更可獲按揭存款相連的高存息戶口，存息與按息一致，高存息現達4.125厘。
她續指，是次另提供「超越按保大額9成按揭推介」，適用於選用價單付款計劃B及D的買家，(即120天備用一按貸款付款計劃，以及建築期備用一按貸款付款計劃)，讓購置樓價超過1,000萬元較大額物業的買家，仍可享高達九成按揭，樓價上限高達3,000萬元，低按息全期低至最優惠利率(P)減2%，P現為6.125厘，即目前實際按息低至4.125厘。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，項目首張價單115個單位的折實平均實用呎價低於2萬元，屬區內罕見，呎價時光倒流8年，吸引大批買家認購，反應熱烈。近月樓市亦以一手新盤主導，而且百花齊放，本月至今暫已錄逾1,200宗成交，估計本月一手成交金額有機會創新高。