中原按揭為朗賢峯買家提供按揭優惠　現金回贈達2%

她續指，是次另提供「超越按保大額9成按揭推介」，適用於選用價單付款計劃B及D的買家，(即120天備用一按貸款付款計劃，以及建築期備用一按貸款付款計劃)，讓購置樓價超過1,000萬元較大額物業的買家，仍可享高達九成按揭，樓價上限高達3,000萬元，低按息全期低至最優惠利率(P)減2%，P現為6.125厘，即目前實際按息低至4.125厘。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，項目首張價單115個單位的折實平均實用呎價低於2萬元，屬區內罕見，呎價時光倒流8年，吸引大批買家認購，反應熱烈。近月樓市亦以一手新盤主導，而且百花齊放，本月至今暫已錄逾1,200宗成交，估計本月一手成交金額有機會創新高。