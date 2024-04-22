正商實業預警即將違約　涉逾2.6億美元

於公告日期，2024年票據的未償還本金額為160,000,000美元。根據2024年票據的條款，公司須於2024年4月23日贖回所有尚未償還的2024年票據連同應計及未付利息。

鑑於公司目前面臨的流動性壓力，預期不會於2024年4月23日到期清償2024年票據的本金連同應計及未付利息。根據2024年票據的條款，不支付2024年票據將構成違約事件。

另於2023年9月，公司發行於2025年9月12日到期的7.0厘優先票據(ISIN:XS2674525477；債務證券代碼：5862)(「2025年票據」)並於聯交所上市。於公告日期，2025年票據的未償還本金額為103,478,000美元。根據2025年票據的條款，不支付2024年票據將觸發2025年票據的交叉違約。

由於2024年票據將於2024年4月23日到期，將於到期時自聯交所除牌。於聯交所撤銷上市地位後，該公司將與票據持有人保持積極溝通。