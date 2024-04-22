【神話破滅】今年首季私樓買賣3成業主蝕賣　15年來最慘烈

買樓必賺神話不再，利嘉閣研究部綜合土地註冊處資料顯示，今年第一季全港共錄1,305宗私宅轉手虧損買賣登記，為2010年第1季後的57季、即14年最多，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例達約29.7%，較去年第四季增加3.5個百分點，連升3季，並創2009年第1季後的60季、即15年新高，反映撤銷額外印花稅後，湧現更多蝕讓急沽的情況。另至於平手者則有31宗，佔比則按季微減至約0.7%。

該行又指，今年第一季本港共錄3,056宗私宅轉手獲利買賣登記，佔比跌至約69.6%，較去年第四季的72.9%，下跌3.3個百分點，連跌3季，同創2009年第1季以來15年新低，反映樓市不濟及撤辣後的生態轉變。事實上，上季每宗私宅轉手個案平均賺幅只有約29%，較去年第四季的35.4%，再跌6.4個百分點，除連跌3季，更插穿30%水平，創下2010年第2季後的55季、即近14年新低。

按物業轉售價格劃分，過去一季樓價400萬元或以下物業，獲利比率僅約64%，為各樓價類別中最少，按季跌4.5個百分點，其平均賺幅按季亦跌9.2個百分點至約28.5%。若以屋苑計算，上季將軍澳日出康城為獲利成功率最低的屋苑，期內獲利比率僅約34.5%，每宗轉手個案平均要蝕1%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市全面撤辣，對市場帶來利好作用，刺激交投大升，但因為撤銷額外印花稅後，部分有資金需要而急於沽樓套現的短線業主便少了一大禁忌，紛紛在撤辣後毅然轉售物業，除更顯著拖低獲利比率外，更導致平均每宗賺幅急跌。

他相信，踏入第4季有關情況仍將持續，故預期辣招年代獲利比率高企橫行的時代將不復再，取而代之的是因應市況而時有波動，料第4季私宅轉手獲利比率有機會持續跌至約65%，平均每宗賺幅亦料處於約25至29%的低位徘徊。