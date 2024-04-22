韓企遭華企全面追趕　南韓經濟增長奇迹終結？

外媒報道，南韓因為低廉能源及勞動力等舊經濟模式的支柱搖搖欲墜，加上晶片及鋰離子電池等產業優勢，亦受中國競爭者追趕，雙方差距正在縮細，令南韓經濟增長失去動力。

南韓央行去年曾示警，2020年代經濟增長約2.1%，及至本世紀30年代經濟增長跌至0.6%，增長正放緩。而統計顯示，1970年至2022年間，南韓經濟平均增長6.4%。

對以上困境，南韓當局正在推出應對策略。例如在首爾以南40公里的龍仁市外，正在為該國總統尹錫悅所說的全球「半導體戰爭」做準備，正在興建新的晶片製造聚落。

該佔地1000英畝的土地，由SK海力士投資910億美元，而三星電子投資2,200億美元。因為南韓愈來愈擔心其領先的晶片出口產業將由亞洲和西方競爭者取代，上述發展正受南韓政府監督。

有經濟學家擔心，政府加強南韓製造業及大型企業等傳統增長動力，表明政府不願意或無能力改革目前已現疲態的經濟增長模式。而加大政策刺激力度，正在增加國家財政壓力，例如國有南韓電力公司為當地製造商提供巨額補貼，令該企累積1500億美元負債。

首爾大學公共管理研究生院經濟學教授ParkSangin表示，隨着中國競爭者的創新，南韓在晶片及鋰離子電池等領域的領先優勢，差距正在縮小，暴露南韓在開發新「基礎技術」的弱點。

除最先進半導體外，中國科企幾乎在所有領域都追上南韓企業，意味着作為曾經的客戶及供應商的中企，已然成為競爭對手。

Sangin坦言，由外表來看，南韓表現非常有活力，惟南韓的經濟結構是建立在模仿超發達國家的基礎上，由20世紀70年代以來並沒有發生根本性的變化。而且，南韓主要財閥，目前多由其創始家族第三代管理，出現自滿心態。

或許有些人寄望AI繁榮可拯救南韓半導體，甚至拯救南韓經濟。惟分析指出，南韓在應對生育率下跌、過時能源部門，及表現不佳的資本市場等方面紀錄不佳，上述情況不可能於短期內改善。