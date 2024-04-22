大行離棄！扎根逾150年　摩通關閉華爾街分行

連華爾街大行都離棄華爾街！金融業環境到底有幾差？外媒報道，摩根大通(JPMorgan Chase)上周五(19日)關閉位於華爾街45號的分行，該行與華爾街之間150多年的實體聯繫畫上句號。

大多數前往該區的遊客不會留意到這項轉變。華爾街曾經遍布銀行及經紀公司，不過大多數已經搬走，在曼哈頓或更遠的地方尋找新落腳點。911恐襲刺激人們逃離，新冠疫情更進一步加快逃亡速度。

摩通在老街區的歷史，該行最終離開具有象徵意義。它位於華爾街23號街區，面向紐約證券交易所，J. Pierpont Morgan和他的兒子正是在這兒將公司轉變為全球最強大的銀行之一。過程中，他們更幫助美國成為全球金融業中心。

如今，「華爾街銀行」被定義交易業務遍布全球，由投資銀行家擔任行政總裁的金融機構。至於在街道上的實際位置並不重要。與此同時，華爾街23號和其他歷史建築只剩下空殼，店面空置，外牆上掛着「出租」的牌。

紐約證券交易所股票經紀Peter Tuchman表示，「你以前經常會見到穿雙排扣西裝、抽着雪茄、在街上走來走去的人，豪華轎車會在大型銀行大樓外等着接他們。這是一種老式的華爾街氛圍，只是已經有一段時間沒有出現。」