沙田新盤下調9伙四房戶定價 佐敦項目料周二開放示範單位

個別現樓項目貨尾劈價促銷，沙田樓盤周一(22日)公布將9伙四房單位的定價下調，連同折扣率計，最多減價逾三成。佐敦項目的示範單位最快周二(23日)曝光。

●沙田名日‧九肚山9伙價單單位 減價逾三成

●佐敦高臨擬周二率先開放示範單位予傳媒預覽

●市傳何文田站朗賢峯第IIB期累收逾2,700票

●啟德澐璟單日沽2伙 吸金逾4,580萬元

●天水圍YOHO WEST高層一房呎價約14,379元

●尖沙咀本木周五發售1伙三房戶

●馬鞍山Silversands月內暫沽兩伙

●啟德THE HENLEY II三房呎價為33,900元

●屯門OMA by the Sea連沽兩伙

●馬頭角君柏周五重售四房單位

●據項目成交紀錄冊，鴨脷洲利南道凱玥於周一(22日)沽出3伙，共涉逾1.79億元。其中，1座7樓B室，實用面積2,247方呎，四房間隔，連1個車位成交價逾6,448萬元，呎價約28,696元。

●啟德HENLEY PARK一房售813萬元

●屯門御海灣II兩房933萬元重新售出