沙田新盤下調9伙四房戶定價 佐敦項目料周二開放示範單位
2024年04月22日 21:33
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個別現樓項目貨尾劈價促銷，沙田樓盤周一(22日)公布將9伙四房單位的定價下調，連同折扣率計，最多減價逾三成。佐敦項目的示範單位最快周二(23日)曝光。
●沙田名日‧九肚山9伙價單單位 減價逾三成
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山公布最新銷售安排，5月初發售15伙四房連雙套房單位，呎價低至約13,236元，減價逾三成。即將發售單位當中，呎價最低為2座3樓C室，實用面積1,226方呎，折實價1,622.7萬元，呎價約13,236元。項目全新現樓示範單位將於周五(26日)起開放予公眾參觀。
●佐敦高臨擬周二率先開放示範單位予傳媒預覽
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周一(22日)披露項目會所細節。該公司執行董事何樂輝表示，項目部署24小時內開放示範單位予傳媒參觀，很大機會本周內開價。公司副常務董事(住宅銷售)畢子鴻指，該盤的會所CLUB TOPSIDE連園林佔地逾1.1萬方呎。
●市傳何文田站朗賢峯第IIB期累收逾2,700票
鐵路上蓋項目正值收票階段，鷹君(00041)與港鐵公司(00066)合作的何文田站朗賢峯，有望周內公布價單單位的銷售安排。市場消息指，項目第IIB期5日內已接獲逾2,700張入票，按首兩張價單共203伙計，暫錄超額認購逾12倍。
●啟德澐璟單日沽2伙 吸金逾4,580萬元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周一(22日)再添兩宗成交 單日套現逾4,580萬元。最新售出單位包括8座5樓B室，實用面積為1,185方呎，三房一套房間隔，以2,978萬元成交，呎價約25,131元。全盤開售至今累售226伙，套現逾88.2億元。
●天水圍YOHO WEST高層一房呎價約14,379元
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站第1期YOHO WEST，周一(22日)以521.94萬元售出第3A座43樓A8室，實用面積363方呎，一房連儲物室間隔，呎價約14,379元。
●尖沙咀本木周五發售1伙三房戶
恒基地產(00012)旗下尖沙咀本木，周一(22日)修訂部分價單，將個別單位最高折扣率上調至14%，並落實周五(26日)發售1伙。以將發售單位21樓B2室為例，屬實用面積721方呎三房，折實價由2,054.6萬元降至1,840.6萬元，最新折實呎價約25,528元，變相減價約10%。另有最多2%提前成交回贈。
●馬鞍山Silversands月內暫沽兩伙
信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，周一(22日)售出1伙4房單位，為3座5樓A室，實用面積1,249方呎，成交價2,895.9萬元，呎價約23,186元。據悉，項目於本月已沽出2伙，套現逾5,800萬元。
●啟德THE HENLEY II三房呎價為33,900元
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY II，今(22日)以3,010.32萬元售出1座23樓A室，實用面積888方呎，三房間隔，呎價為33,900元。
●屯門OMA by the Sea連沽兩伙
永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，周一(22日)通過招標錄得兩宗成交，共涉2,498萬元。其中，最新售出單位包括第2座16樓A2室，實用面積942方呎，三房連套房間隔，連同1個車位以1,272萬元售出，呎價約13,503元。
●馬頭角君柏周五重售四房單位
長實集團(01113)馬頭角君柏，周一(22日)上載最新銷售安排，將於本周五(22日)招標重售去年遭終止交易的6座5樓A室，6座5樓A室，實用面積1,624方呎四房，單位原本於2018年2月以3,745.7萬元沽出。
●據項目成交紀錄冊，鴨脷洲利南道凱玥於周一(22日)沽出3伙，共涉逾1.79億元。其中，1座7樓B室，實用面積2,247方呎，四房間隔，連1個車位成交價逾6,448萬元，呎價約28,696元。
●啟德HENLEY PARK一房售813萬元
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，周一(22日)錄得1B座23樓J室的成交，實用面積395方呎，一房連衣帽間間隔，成交價813.6萬元，呎價約20,597元。
●屯門御海灣II兩房933萬元重新售出
新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣II，錄得1座12樓H室的交易告吹，單位實用面積440方呎，兩房間隔，原於本月13日以933.48萬元售出，另享回贈，惟交易列明於簽訂臨時買賣合約後未有進展。而該單位是日(22日)以相同價單重新售出。