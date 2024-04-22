原業主回港探親兼賣樓　映灣園三房移民盤973萬沽

樓市前景未明，業主持貨心態轉弱，東涌映灣園一名已移居外地多年的套三房業主，單位長期丟空，最近回港探親同時放售單位，不足一周微減6.42萬元，以973.58萬元沽貨。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原柳志明稱，堅尼地城富基大廈高層F室，實用面積約335方呎，一房間隔，最新以413萬元沽出，呎價約12,328元，新買家為內地客，原業主持貨逾44年，物業帳面升值逾13倍。

●中原林龍南指，北角DIVA高層B室，實用面積約493方呎，兩房間隔，附設裝修，最新下調叫價至1,080萬元，最終獲以926萬元成交，呎價約18,783元，原業主持貨近10年，帳面需蝕讓77萬元。

●美聯周永業表示，西灣河逸濤灣冬和軒低層D室，實用面積約860方呎，套三房間隔，擁海景，獲港島東區分支家庭客斥約1,685萬元承接，呎價約19,593元。

●世紀21物業(杏花邨)鄭智鐘稱，柴灣杏花邨8座低層2室，實用面積約596方呎，三房間隔，望園景，放盤長達1年多，最初叫價900萬元，終以725萬元成交，減幅約19.4%，呎價約12,164元。

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九龍區

●世紀21富山(香港)劉倩彤表示，樂富居屋嘉強苑A座中層5室，實用面積約407方呎，兩房間隔，望山景，未補價第二市場價叫價360萬元，放盤僅兩星期，以350萬元成交，呎價約8,600元。

●中原歐陽振邦稱，長沙灣泓景臺8座高層A室，實用面積約512方呎，兩房間隔，最初叫價850萬元，近日調整至818萬元即獲洽購，以780萬元易手，呎價約15,234元，新買家為外區客。

●香港置業謝啟源表示，長沙灣宇晴軒5座中層H室，實用面積約602方呎，套三房間隔，望內園景，以1,050萬元放售約四個月後，同區客議價後以925萬元購入，累減125萬元，減幅約11.9%，呎價約15,365元。

●利嘉閣李啟昌指，長沙灣居屋凱樂苑E座高層5室，實用面積約392方呎，兩房間隔，新買家為白居二客，單位未補價第二市場叫價468萬元，以460萬元易手，呎價約11,735元，約5年帳面獲利逾185萬元，物業升值約68%。

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新界區

●中原曹嘉華稱，東涌4月錄約44宗二手買賣，映灣園12座高層A室套三房戶，實用面積約915方呎，原業主已移居外地多年，單位長期丟空，最近回港探親賣樓，放盤不足一周，減價6.42萬至973.58萬元沽出，呎價約10,640元。

●美聯凌光盛表示，馬灣珀麗灣19座高層G室，實用面積約532方呎，兩房間隔，現改為1房，享海景，獲外區上車客以550萬元承接，呎價約10,338元，原業主2020年以650萬元購入，帳面蝕100萬元。

●美聯陳偉健稱，葵涌夾屋芊紅居2座中層E室，實用面積約424方呎，兩房間隔，放盤5日，叫價590萬元，新買家曾還價540萬元洽朋，後知有其他客人出價，多加7萬元，終以562萬元購入，呎價約13,254元。

●祥益黃文樂指，屯門居屋新圍苑B座高層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，區內白居二中籤者，正物色大單位，零議價的情況下，未補價第二市場以400萬元購入上址作自住，呎價約6,202元。

●祥益黃文樂表示，屯門恒豐園3座中層G室，實用面積約620方呎，三房間隔，區內換樓客見單位內籠「企理」，收樓後即可入住，累減35萬元，以545萬元購入換樓，呎價約8,790元，原業主持貨3年多，帳面虧損約115萬元。

●祥益指，屯門居屋新圍F座中層1室，實用面積約554方呎，新買家因增加家庭成員，有感原住所空間不足，因熟悉區內環境，已補價第二市場以360萬元購入自住，呎價約6,498元。

●中原余仲平表示，荃灣4月累錄近80宗二手買賣，荃灣花園E座中層8室，實用面積約375方呎，兩房間隔，叫價438萬元，原業主願意減價助新買家上車，減價43萬元，以395萬元成交，呎價約10,533元。

●中原伍耀祖指，4月天水圍居屋已錄逾50宗買賣，並以未補價第二市場成交主導，天頌苑C座高層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，叫價460萬元，經議價後以448萬元成交，呎價約6,892元。

●中原譚永康稱，元朗加州花園4月暫錄約3宗買賣，包括1期偉仕居茶花徑單號屋，實用面積約1,371方呎，連約1,016方呎花園，放盤時叫價約1,680萬元，議價後以1,550萬元沽出，累減約130萬元，呎價約11,306元。

●利嘉閣羅富欽指，上水居屋彩蒲苑C座極高層12室，實用面積約351方呎，一房間隔，外區客睇樓後進行洽購，最終於已補價自由市場以325萬元購入，呎價約9,259元，約9年帳面蝕10萬元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺、上水4暫錄約74宗二手買賣，按月跌約四成，粉嶺碧湖花園3座中層C室，實用面積約441方呎，兩房間隔，叫價約488萬元，前議價後以445萬元易手，呎價約10,091元。

●中原黃達雄指，大埔居屋寶雅苑C座中層4室，實用面積約489方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約328萬元，議價後以312萬元沽出，呎價約6,380元，新買家為白居二客。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，火炭駿景園10座低層B室，實用面積約971方呎，三房間隔，望園景，叫價1,100萬元，放盤6個月，減100萬元，獲買家以1,000萬元承接，呎價約10,299元。

●中原黎宗文稱，沙田及大圍4月暫錄約72宗二手買賣，按月跌約55%，沙田好運中心桂林閣低層B室，實用面積約390方呎，叫價約588萬元，撤辣前減至498萬元，撤辣後曾反價至530萬元，議價後以499.8萬元易手，呎價約12,815元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山迎海．駿岸7座低層A室，實用面積約1,452方呎，四房雙套房間隔，望海景，放盤1年半，累減642萬元，以2,058萬元成交，呎價約14,174元，約3年帳面損失475萬元離場，單位期內跌價約19%。

●世紀21奇豐李嘉文指，馬鞍山錦泰苑A座低層7室，實用面積約650方呎，三房間隔，望園景，放盤僅兩星期，未補價第二市場叫價570萬元，以560萬元成交，呎價約8,615元。

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山夾屋雅景臺1座極高層D室，實用面積約656方呎，套四房間隔，附裝修，自由市場以780萬元放售，區內用家議價26萬元，以754萬元承接，呎價約11,494元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢蠔涌新村單號村屋全幢，套五房間隔，望山景，叫價2,280萬元，減價逾300萬元，減幅13.2%，最終以1,978萬元獲買家承接。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳居屋雍明苑A座中低層28室，實用面積約372方呎，兩房間隔，享河景，未補價第二市場叫價460萬元，以441萬元易手，呎價約11,855元，較一手購入價高約147.6萬元，或約50.3%。

●中原柯勇表示，將軍澳4月暫錄約183宗二手買賣，按月少約28%，將軍澳廣場3座中層C室，實用面積約451方呎，兩房間隔，望內園景，以628.8萬元易手，呎價約13,942元。

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