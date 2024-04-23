中資車企鬥劈　分析：未有盈利前景不明

惟從供應端看，去年內地新能源汽車產量944.3萬輛，按年增長3成。今年僅比亞迪、問界、理想3家的計劃交付量就增加了230萬輛，而市場需求預測僅有210萬輛增量，市場將長期處於供大於求的狀態，而今年政府工作報告又明確提出，要鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業領先優勢，預計今年將會有150多款新車上市，其中110多款是新能源汽車，競爭將異常激烈，預測價格戰可能以多種形式展開，包括降價促銷和定位下探等。

除了減價，車企如要增長、要盈利，惟有在其他方面下功夫。國有品牌奇瑞汽車繼在西班牙建廠後，將在泰國建立電動車生產基地，項目預計於2025年投產，首階段年產量5萬輛純電和混能車，2028年年產量將擴大至8萬輛。新工廠生產的汽車將在泰國國內銷售，並計劃出口至東盟地區、澳洲和中東等市場。

日本大型車廠本田汽車，據報計劃在加拿大安大略省生產電動車及零部件。本田承諾投資數十億美元用於新設施，處理正極活性材料、生產電池及組裝電池驅動車，使安大略省成為該公司在北美的電動車製造計劃的重要樞紐，而加拿大政府將對部分資金成本提供補貼。

至於近日又減價又裁員的特斯拉，雖然上周確認裁員一成，但被媒體踢爆，行政總裁馬斯克因今年首季汽車交付量大跌，一度考慮裁走兩成員工，認為裁員比例應與汽車交付量季度跌幅相符。