石醴泉：中國會在低空飛行經濟上領先世界嗎？

淘寶上架了一款飛機，顯示售價為239萬元人民幣，7天無理由退貨。這不是玩笑，這款無人駕駛的載人飛行器來自中國科技企業億航智能(EHang)。公司受訪時表示，上架的飛行器屬於eVTOL(Electric Vertical Take-off and Landing)，已經拿到中國民航局認證，淘寶上架是為了讓更多用戶了解這個新領域。

顧名思義，eVTOL是垂直起飛，和直升機相似，毋須傳統的跑道，在空中再轉換為普通客機一樣高速巡航。它與直升機的區別在於動能來源不同。eVTOL一般用電力進行起飛，垂直懸停和降落，所以噪音遠小於使用燃油的直升機。

今年2月27日，中國eVTOL製造公司峰飛航空的5座eVTOL「盛世龍」完成了由深圳蛇口郵輪母港到珠海九州港的演示飛行，將單程約3個小時的地面車程縮短至20分鐘。更重要的是，深圳低空經濟產業會會長在試飛演示中提到，規模化營運之後，深圳到珠海的「空中的士」單程預計為大約300元人民幣，親民的價格頓時讓普通群眾參與感倍增。

eVTOL的面世歸功於電動推進技術的重大進步，包括電機、電池、電子控制器等。早在2009年，在美國太空總署(NASA)的願景視頻中就提到了eVTOL的概念。隨後，各大傳統飛機製造公司都加入了研發eVTOL的隊列。

全球著名管理諮詢公司麥肯錫在2021年發表的文章中，預測到2030至2035年，eVTOL空中的士或會成為一個百億美元級的市場。乘客就像現在用Uber叫車一樣叫空中的士。他們的調研顯示15至20%的受訪者表示可以想像未來有一天會將目前的交通工具轉變為空中的士。

環球乘客每年在的士和叫車軟件上的消費大約是5,000億美元，如果eVTOL在未來交通領域發揮理想作用，幫助乘客在城市空間更加環保和高效地移動，千億美元的市場規模應該也不是天方夜譚。

中國致力發展低空經濟

eVTOL因為其在海拔一千米以內低空空域飛行的特質，和無人機和直升機一起被歸納為低空經濟產品。低空經濟除了應用於城市空中交通，還可以用於工業、農業、林業、漁業、建築業的作業飛行以及醫療救援、搶險救災、氣象探測、海洋檢測等。

中國政府非常關注低空經濟。2021年2月，國務院將低空經濟寫入《國家綜合立體交通網規劃綱要》。2023年12月，中央經濟工作會議提出「要打造生物製造、商業航天、低空經濟等若干戰略性新興產業」。今年2月末的中央財經委員會第四次會議也強調，「鼓勵發展平台經濟、低空經濟、無人駕駛等結合的物流新模式」。今年兩會，低空經濟第一次被寫入政府工作報告，再次強調「打造生物製造、商業航天、低空經濟等新增長引擎」。

低空經濟被政府賦予如此重要的戰略性地位，相信也意味着大量的政策優惠、補貼和監管支持。億航智能的eVTOL之所以能在淘寶上架，也是因為該型號拿到了中國民航局的型號合格證，這是全球首張無人駕駛eVTOL的合格認證。

當然，從投資的角度來看，eVTOL企業在未來一兩年內規模化生產的機會看似不大，使用電能在實現環保、安靜飛行的同時也帶來一些問題。相信考慮買電動車的消費者都聽過「里程焦慮」──電動車的實際續航里程往往低於理論標定的續航里程，尤其是在低溫情況下。對於使用純電的飛行器來說，在續航和安全性方面更需要更高的技術成熟度。

目前為止在續航和載重方面，峰飛的盛世龍4號機在單次充電的狀態下，完成了載重5人，250公里的飛行，刷新了全球兩噸級eVTOL航空器的歷史紀錄。此前的紀錄由美國的Joby Aviation保持。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上非投資建議)