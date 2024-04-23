林嘉麒：美股後市有兩大因素成關鍵

美國股市終於出現較明顯調整，事實上，隨着美國聯儲局推遲減息，無風險利率回報維持吸引，美股的高估值令投資者選擇由股市撤出，所以美元持續走強是很容易被理解的事。

「科技七雄」上周變成「七紅」，股價暴跌，市值合計蒸發9,500億美元，為史上最慘一周，其中英偉達(Nvidia)是上周市值損失最慘烈的科技巨頭，重挫13.6%，蒸發近3,000億美元，創下自2022年9月2日以來最慘一周，而單是上周五就跌一成，刷新歷史最大單日跌幅紀錄。

當然，下跌的不只英偉達，整個晶片行業板塊也同樣遭殃，而這個被譽為最有前景的板塊大跌，顯示了資金流的喜好。其餘七雄方面，特斯拉(Tesla)全周跌14.03%，市值縮水760億美元，蘋果公司(Apple Inc.)市值蒸發1,780億美元，微軟(Microsoft)市值縮水1,690億美元，亞馬遜(Amazon)市值蒸發1,180億美元，Alphabet市值縮水410億美元，Meta市值縮水680億美元。

宜審視科技七雄季績

值得留意的是，七雄股價上周是自去年10月以來首次跌穿50天平均線，是短線買入的好機會？還是見頂大調整的開始？不妨先等待首季業績的公布。既然股價受市場投資氣氛而調整，假如其業績好過市場預期，資金或會重新流入，因此不用那麼快就斷然七雄已死，應抱觀望的心態。

此外，美股整體能否止跌回升的另一關鍵，是周五公布的美國個人消費開支(PCE)物價指數。自美國公布超預期的3月消費物價指數(CPI)後，聯儲局官員紛紛表示通脹未能控制，連主席鮑威爾也改口風，說短期減息無望，重挫了美股。

PCE是聯儲局最愛的通脹指標，而此數據有可能較CPI緩和。何解？在CPI數據計算中，住房實際是由「居住房屋所有者等效租金」(OER)驅動，這是美國勞工統計局對自住房屋所有者如果租賃他們的房子所需支付的租金的估計，OER是基於類似租賃住房的租金推算出來的，歐洲央行和英倫銀行歐盟和英國所用的CPI指標都不包含這個數據。

PCE數據或優於預期

要留意，核心CPI(不包括食品和能源)中，OER佔高達34%的權重，而在PCE中，OER的佔比則低得多，核心PCE只有13%的權重。由於OER是推動3月的CPI的元兇，因此PCE數據或會較市場預期低，從而燃點美國今年內減息的預期。

本周焦點還有地緣政局緊張的關注，也有日本央行召開議息會議。自日本央行上月結束了負利率周期後，市場預期7月是下一次加息的時間。近期日圓匯價持續下跌，引發了日本官員的強烈干預警告，未來政策會怎樣影響日圓走勢以至資金流，需要多注意。

至於港股，恒生指數上周五曾跌至16,000點邊緣，惟當日中央出大招，深化互聯互通撐港股，估計16,000點心理關口是相當重要。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)