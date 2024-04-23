新耀萊已委任共同臨時清盤人

證監會指，對此事非常重視，鑑於上述調查，一名個別人士已不再在證監會任職。由於調查仍在進行中，證監會無法提供進一步的細節，以免影響調查結果。

新耀萊指，就其所知，上述文件涉及相關監管機關，正對涉嫌參與策劃一項欺詐計劃的同一集團進行的持續調查，該項欺詐計劃涉及促使及誤導公司發行三批可換股債券，發行日期分別為2021年2月9日、2021年2月23日及2021年3月9日。

該公司又指，為保障公司及其股東整體利益，以及確保公司的持續經營能力及誠信起見，於百慕達時間上周一(15日)，已向百慕達最高法院提交具公平公正理據支持的呈請，以及提出一項委任共同臨時清盤人的單方面申請，為免生疑問，共同臨時清盤人(如獲委任)之目的並非進行債務重組，亦非損害相關監管機構的持續刑事調查。百慕達法官已頒飲將呈請聆訊押後6個月，並委任一間會計師行的會計師，為公司的共同臨時清盤人。