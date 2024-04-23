現貨金失守2320美元　大行料一個原因重上歷史高位...

市場對中東局勢擔憂緩和，避險情緒降溫，資金轉向股票等較高風險資產，金價急挫，現貨金周一(22日)創逾1年來最大單日跌幅，低見每安士2,325.09美元，創1周新低，跌約65.36美元或2.7%，周二(23日)更失守2,320美元，為4月10日以來首次，現報2,311.78美元。紐約期金周一收報每安士2,346.4美元，跌67.4美元或約2.8%，創逾兩周新低，最新見2,326美元。

道明證券(TD Securities)大宗商品策略師Daniel Ghali表示，中東即將發生報復的一些風險已經消除，吸引一些黃金賣盤，不過問題是黃金下行空間有多大。

投資者目前正等待周五(26日)公布的美國個人消費開支(PCE)數據，以尋找有關美國減息前景的線索。Ghali補充：「如果PCE報告顯示通脹降溫，金價可能會重上歷史高位...我們仍然預期亞洲的購買活動將保持韌性，因為黃金在亞洲被視為貨幣升值的對沖工具。」

此外，現貨白銀曾跌穿每安士27美元，為4月8日以來首次，目前報27.05美元，跌0.48%。Heraeus Metals在一份報告中表示，相對於電池電動車(BEV)市場份額，內燃機(ICE)汽車銷量的任何改善，都可能有助於支持鈀金價格。