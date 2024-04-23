對沖基金搶日本利率交易員　獎金比例達20%遠超投行？

外媒報道，日本利率交易員由銀行過檔對沖基金，因為對沖基金有望提供更高薪酬。

報道引述知情人士稱，在過去18個月，由於日本央行取消貨幣刺激政策，帶來波動性並利好交易，因此已有十多名交易員離開摩根士丹利及花旗等公司。

消息指未來幾個月可能還會有更多人離職。獵頭公司Morgan McKinley董事Yoshiki Kumazawa表示，投資銀行通常會向交易員支付盈利的3%作為獎金。他指，對沖基金的獎金比例可高達約20%，但不同基金的獎金比例差別很大。

據估計，在這個市場中大型銀行的利率交易員總數僅約100人，人員流動正重塑這個市場。據指，億萬富豪Michael Platt的藍峰資本管理(BlueCrest Capital Management)及英國卡普拉投資管理(Capula Investment Management)最積極的僱主之一。Izzy Englander的千禧管理(Millennium Management)和新加坡對沖基金戴蒙亞洲資本(Dymon Asia Capital)也招聘多名員工。

總部位於東京的金融招聘公司Divine Solutions Japan經理Alistair Ramsbottom表示， 銀行已經因為對沖基金而流失許多交易員。