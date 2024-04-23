屯門市廣場推美妝獎賞計劃搶攻五一　料該類商戶生意增逾兩成

該商場為迎接五一假期，當天舉行BEAUTY WORLD激賞祭提供近80個獨家購物賞優惠吸引顧客，而電子印章獎賞計劃集齊指定數量電子印章，可換領生活禮遇及美妝現金券。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，隨着大眾愈來愈注重環保，近年社會都積極推動綠色消費，不少美妝品牌更著重永續發展。屯門市廣場BEAUTY WORLD在今年世界地球日宣布，同日起夥拍環保社企V Cycle推出全港首個商場「Sustainable Beauty美容空瓶回收企劃」，配合場內近30個已推行ESG計劃的美妝品牌，一同擔起保護環境的責任。預計活動舉行首6個月目標可成功回收10,000個美容空瓶，可減少碳排放量達1,050KG，等同智能手機充電5小時約42,000次。

V Cycle創辦人及行政總裁史濟民指出，雖然現時已有不少美妝品牌推行空瓶回收計劃，但商場作為主導提供特定位置讓市民參與環保回收，相比美妝品牌能更有效推動廣泛市民積極參與回收。