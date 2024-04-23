據報中國多家機構獲得英偉達高端AI晶片

外媒報道，雖然美國去年擴大對華出售晶片技術的禁令，不過中國的大學及研究機構最近透過經銷商獲得英偉達(Nvidia)的高端人工智能(AI)晶片。

報道指，在查閱幾百份招標文件後發現，在美國於去年11月17日將禁令擴大至更多晶片及國家後，10家中國實體獲得在超微電腦(Super Micro Computer)、戴爾(Dell)和台灣技嘉科技(Gigabyte Technology)生產的伺服器產品中的先進英偉達晶片。這些伺服器包括一些英偉達的最先進晶片。

雖然美國禁止英偉達及其合作夥伴向中國銷售先進晶片，包括透過第三方銷售，不過在中國買賣這些晶片並不違法。銷售這些晶片的11家商店都是不出名的中國零售商。

儘管這些標書只涵蓋中國國家實體採購的一小部分，不過這些情況顯示，中國仍有機會獲得美國官員所指，支持AI在軍事應用的先進晶片。

買家包括中國科學院、山東省人工智能研究院、湖北省地震局、山東大學及西南大學、黑龍江省政府旗下一家科技投資公司、一家國營航空研究中心及一家太空科學中心。

美國商務部發言人表示，其下屬機構工業與安全局監控受限晶片的轉移，進行最終用途檢查，並審查潛在的違規行為。

英偉達指，這些招標的產品在限制措施實施前，就已出口並廣泛銷售，並未顯示其任何合作夥伴違反出口管制規定，且在全球銷售的產品中，這些產品所佔比例微不足道。伺服器製造商指，他們遵守適用法律，或將進一步調查。

凱易律師事務所(Kirkland & Ellis)駐華盛頓合夥人Daniel Gerkin指，由於對下游供應鏈缺乏了解，英偉達晶片可能在製造商不知情下被轉運至中國。如果製造商進行充分的盡職調查，美國政府要採取執法行動就可能變得困難。