香港會計師公會：人才需求殷切　續培訓本地人才

人才短缺成為本港不少行業的難題，香港會計師公會會長梁思傑坦言，據公會去年的調查，有近三成受訪者反映其機構空缺率達10%，有12%受訪者更表示空缺率達30%，而中小型會計師行問題較大型會計師行嚴重，反映會計行業的人才需求殷切。同時樂見政府積極回應，考慮將會計界納入人才清單，透過吸納海外及內地會計人才補充空缺，惟強調引入人才非唯一解決辦法，公會將持續培訓本地會計專才，以增加新血。

他指，公會會員人數在過去幾年持續穩增長，現有會員逾4.7萬名，當中少於三成在事會計師行工作，不少執業會計師在取得專業資格後，因自身職業規劃而轉投企業發展，留意到業界已採取不同應對措施，以挽留人才，包括實施彈性工作安排、加薪等，相信在人手持續短缺情況下，未來業界加薪幅度相對理想。

過去會計師工作常被指單一、沉悶，令不少年輕人卻步。梁氏澄清，隨着市場發展，現時會計師的工作不再局限於審計、財務報表等，還有多方面的出路，包括社會、環境及管治(ESG)、企業管治等。為加強年輕人對會計行業的認識，公會加強與大、中及小學的聯繫，為學生舉辦活動、工作坊及實習計劃，以吸引其投身業界。單計去年，已舉辦近100場活動，接觸逾1萬名學生，而學生的反應亦正面。

他提到，因應市場發展及業界的技能需要，公會不斷提升會計專業資格課程(QP)內容，近年已加入科技、ESG等題材，以切合時下需要，為社會提供合適人才。另亦設有不同的培訓課程供現有會計師報讀。翻查資料，公會現有5個課程已納入政府的「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，完成課程者可獲取課程費用80%資助，上限一萬元。