GUM：3月強積金總資產升1.9%　首季15億追入日股基金

強積金諮詢機構GUM周二(23日)發布3月強積金市場分析報告，截至3月，強積金市場總資產上升1.9%，至1.18萬億港元。首季混合資產基金和固定收益基金分別有32.9億元和8.4億元的資金轉出，並流入至股票基金，反映成員偏好較高風險基金。

首季資金淨轉出最多的前5個資產類型包括香港股票基金、混合資產基金(80至100%股票)、大中華股票基金、混合資產基金(60至80%股票)和香港股票基金(追蹤指數)。

資金淨流入最多的前5個資產類型則包括美國股票基金、預設投資策略-核心累積基金、環球股票基金、日本股票基金和環球債券基金，共佔90%以上的總資金轉換。日本股票基金佔總資金轉入的15%，考慮到該基金只佔強積金市場總資產約1%，轉入的比例非常明顯。

GUM策略及投資分析師雲天輝指，首季共15億元持續追入日本股票基金，顯示成員對日股需求熾熱。雖然現時日股基金佔強積金總資產仍然低於1%，市面上有提供日股基金的供應商亦僅有3間，但成員亦可留意部分亞洲基金中的日股成分比例，作出適合自己風險及投資偏好的選擇。

他並表示，減息預期令「環球債券基金」的資金轉入上升至第5位，但上月美國通脹數據出乎意料反彈，使6月份減息機率大減，債券基金表現受壓。

市佔率方面，宏利仍以28%佔有率居首，滙豐(17.6%)和永明(10.8%)繼續位列第二和第三。