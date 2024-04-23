【一手樓攻略】新盤高臨　盡享市區核心節奏

要捉緊都市人的生活節奏，居住於市區的心臟地帶就最容易，好像九龍的尖沙咀及佐敦這些黃金地段，不論返工返學、生活購物、消閒娛樂均快人一步。中原地產高級區域營業董事麥景培(Sunny)表示，佐敦不單貼近尖沙咀旅遊及商業中心，同時又坐擁西九龍發展的優勢，不過就多年來沒有全新精品豪宅供應，對上一次已經是四年前，只有170多伙的本木，當時一及兩房戶型獲不少得用家及投資者垂青，因為這類型全新單位於區內非常不足，所以無論租金及價值都被看高一線。

高臨貴為市區核心新盤，交通網絡自然是一大賣點，由項目步行至港鐵佐敦站僅3分鐘，而步行至屯馬綫的柯士甸站，亦僅15分鐘，瞬間貫通高鐵站，享盡鐵路優勢。若然想過海，由項目駕車前往紅隧及西隧口，分別僅約5及7分鐘。中原麥景培補充，佐敦一帶出行的交通選擇眾多，選乘鐵路的話，區內就有齊港鐵佐敦站、柯士甸站、九龍站、以及西九高鐵站的出入口，輕輕鬆鬆穿梳港九新界，以至內地及海外。而區內亦有多個跨境直通巴士站，方便往返內地及澳門。不單止陸路，近的中港城中國客運碼頭，亦提供客輪服務，來往澳門及內地各大港口。

另外，高臨坐落傳統購物、消閑、商業區，生活亦自然多姿多采；中原麥景培又指，尖沙咀、佐敦不單雲集各大商廈、酒店、商場，例如美麗華商場、K11 MUSEA、K11、iSquare、圓方等，而大街小巷亦有齊各式各樣的商舖、食肆等，生活選擇相當多元化！另外，該區亦是文化藝術展覽的集中地，包括香港文化中心、香港太空館、香港藝術館、西九文化區的戲曲中心，M+博物舘，故宮博物館等多不勝數，就連演唱會的勝地紅磡體育館，都可以徒步到達。

高臨雖然貴為市區盤，但住客不愁強身健體的活動選擇，項目自設高空會所CLUB TOPSIDE，設施包括天際泳池以及室內外健身室等，另外由項目步行至九龍公園亦僅約10分鐘，若然想吹吹海風，前往西九海濱長廊散步亦僅25分鐘。

至於家長關心的校網，高臨的小學屬於31校網，中學就屬於油尖旺區，中原麥景培透露，尖沙咀及佐敦一帶，雲集了不少家長心儀的學校；官津校網方面，小學屬於31校網，網內的學校有嘉諾撒聖瑪利學校，油蔴地天主教小學等；至於中學就屬於油尖旺區，名校包括嘉諾撒聖瑪利書院、以及九龍華仁書院等。另外，區內亦有不少私立及直資神校，例如拔萃女書院及拔萃男書院等。而專上學院則有理工大學。想知樓盤更多資訊，立即Click片啦。