今年首季一手住宅錄159宗撻訂　按季飆72%

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年第一季新盤撻訂宗數錄159宗，較2023年第四季92宗，飆升約72.8%。首季撻訂宗數已達2023年全年總數261宗的約6成，相信2024年全年數字有機會超越去年水平。

今年首季取消交易的一手私人住宅，截至2024年3月有94宗已成功重售，重售比例約59%，明顯較去年截至12月的第四季重售比例僅約22%，高出約37個百分點。顯示有發展商趁樓市旺勢，加快減價出售撻訂單位，因而推高重售比例。

雖然新盤撻訂宗數持續增多，自2023年第三季開始連升三季，惟重售比例亦顯著提升。截至去年年12月，同年第一至第四季取消交易單位的重售比例分別約82%、74%、76%及22%，而截至2024年3月，重售比例分別上升至約83%、79%、91%及71%。當中，去年第三及四季的比例更明顯急升約15及49個百分點。反映樓市氣氛好轉，而且部分發展商願意大幅調低樓價重推，令一手撻訂盤源快速被消化。

在撻訂宗數最多的8個一手項目中，有4個重售比例達約七成以上。今年第一季撻訂宗數最多的首3位分別是黃竹坑港島南岸二期揚海，佔38宗，黃竹坑港島南岸一期晉環及油塘蔚藍東岸分佔18宗及11宗。其中，晉環及揚海重售比例均超過七成，比例約78%及74%。重售比例較高的還有旺角One Soho及西南九龍維港滙II，錄約88%及約83%。

重售降價幅度方面，揚海28宗取消交易重售，全部原於2021年9月一手售出，所有重售成交價均下調，降幅不多於兩成，介乎約5至20%。晉環14宗撻訂重售中，大部分於2021年5月一手售出，有13宗重售成交價下調，7宗降幅逾兩成。另外，油塘蔚藍東岸5宗撻訂重售，原於2020年11月至2021年6月期間一手售出，全部重售成交價均下調，降幅介乎約9至32%。