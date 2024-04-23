滙豐：香港中產子女赴英求學預算360萬　夥文化協會支援留學需要

滙豐公布最新一期升學調查，發現過半數的受訪富裕香港家長選擇讓子女在小學和初中階段便赴英國升學，比例較去年增加10個百分點。三分之二的家長表示他們期望子女在英國求學期間，有更多機會參加課外或體驗活動，讓子女發掘自己的潛能並追求多方面發展，實現多元化學習。

調查對象為有意讓子女或現正有子女於英國就學的富裕香港家長，旨在了解他們在子女留學計劃中的重要考慮因素。在調查的受訪者中，除了普遍的音樂和體育活動外，40%的受訪者期望子女透過文化交流活動擴闊視野。平均而言，父母預計子女在英國求學期間外，平均花費37萬港元於課外活動。

家長們預計，每個子女平均需要額外預留70萬元的費用，當中包括負笈前的準備、通脹、匯率波動、家長探望子女的旅費等。他們亦預期隨通脹和英鎊升值，在未來數年其子女的教育開支將每年平均上升約10%，為家庭帶來更大的財政負擔。

此外，滙豐與英國文化協會達成策略合作，共同支援下一代的成長和發展。透過教育及文化交流協助年輕人發掘潛力，支援其環球升學目標。這次策略合作將涵蓋多個範疇，包括學生國際交流及實習、擴闊提升英語水平的途徑，並加強他們接觸當地藝術和文化的機會等。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹指出，籌備子女到海學升學，無論就財務或生涯規劃而言都是人生大事。而匯率波動、學費和機票等開支等皆是重要的考慮因素。希望子女能脫穎而出入讀頂級學府，父母需盡早籌劃。該行除提供財富規劃協助客戶做好財政準備，更進一步提升服務，聯同英國文化協會，為客戶及其子女提供更全面的升學支援及更多資源，尤其是英國是他們選擇留學的熱門國家，是次合作將為客戶帶來裨益。