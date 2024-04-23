業主專程返港簽約　灣景廣場兩房減至620萬沽

樓市去向未明，有長居內地發展的業主，見有客洽購其持有的放盤單位，專程坐飛機回港簽約，累減60萬元，以620萬元沽出荃灣灣景廣場兩房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黎妙蘭表示，柴灣杏花邨4月暫錄約20宗買賣，屋苑5座低層5室，實用面積約475方呎，兩房間隔，望園景，以566.8萬元沽出，呎價約11,933元，新買家為用家。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角港濤軒高層E室，實用面積約661方呎，兩房間隔，叫價1,370萬元，最終減價108萬元，成交價1,262萬元，呎價約19,092元。

●美聯丘毅新指，上環慧源閣低層C室，實用面積約520方呎，兩房間隔，上車客以680萬元承接，呎價約13,077元，原業主於1990年12月以約136.5萬元購入，帳面獲利約543.5萬元。

●中原盧鏡豪稱，鴨脷洲海怡半島2座高層A室，實用面積約642方呎，套三房間隔，享海景，放盤叫價約1,050萬元，近日大幅下調叫價至900萬元，即以875萬元沽出，累減175萬元或約16.7%，呎價約13,629元。

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九龍區

●美聯黃家明表示，牛頭角淘大花園I座中高層4室，實用面積約378方呎，兩房間隔，外區家庭客睇樓兩次後，決定加快入市速度，以460萬元承接單位自住，呎價約12,169元。

●利嘉閣曾淑貞稱，何文田ONE HOMANTIN頂層連天台戶，實用面積約795方呎，連約653方呎天台，套三房連工人套間隔，原先叫開價1,800萬元，議價後以1,620萬元成交，呎價約20,377元。

●世紀21家天下黎振傑指，旺角居屋富榮花園9座中層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，已補價自由市場以830萬元易手，呎價約14,020元。

●中原許永生表示，長沙灣宇晴軒4月暫錄4宗買賣，包括5座低層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，最初叫價738萬元，減至716萬元沽出，呎價約16,236元。

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新界區

●中原余俊文表示，荃灣灣景廣場高層A室，實用面積約415方呎，兩房間隔，今年1月叫價680萬元，減價至650萬元獲洽購，原業主近年長居內地發展，專程坐飛機回港簽約，以620萬元沽貨，呎價約14,940元。

●中原關偉豪稱，將軍澳南豐廣場2座低層F室，實用面積約608方呎，三房間隔，最初叫價708萬元，降價60萬元或約8%，以648萬元成交，呎價約10,658元，新買家為外區客。

●世紀21(將軍澳)魏仕良指，將軍澳居屋富康花園6座中層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，有裝修，去年9月未補價第二市場叫價510萬元，放盤逾半年，累減12萬元，以498萬元成交，呎價約8,412元。

●世紀21(將軍澳)稱，將軍澳居屋寶明苑A座層1室，實用面積約211方呎，開放式間隔，有裝修，去年12月未補價第二市場叫價200萬元，累積減25萬元，綠表買家以175萬元購入，呎價約8,294元，原業主持貨約5年，帳面跌價約22%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山海栢花園4座高層C室，實用面積約389方呎，兩房間隔，望市景，叫價560萬元，放盤3個月，獲買家以543萬元承接，呎價約13,959元。

●利嘉閣馮澤源指，沙田御龍山5座中層D室，實用面積約689方呎，叫價1,000萬元，減價至963.8萬元售出，呎價約13,988元，原業主2014年4月以758萬元購入。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺花都廣場6座低層H室，實用面積約392方呎，兩房間隔，望山景，叫價488萬元，放盤兩個月，獲同區分支家庭洽購，以447萬元承接，減幅約8.4%，呎價約11,403元，約6年帳面虧蝕32萬元。

●祥益袁思賢稱，屯門華都花園1座低層A室，實用面積約414方呎，兩房間隔，累積減價53萬元，區內客即睇即買，以325萬元購入，呎價約7,850元。

●利嘉閣蕭浩麟稱，青衣明翹匯1A座中層G室，實用面積約299方呎，一房連開放式廚房設計，望山景，叫價460萬元，議價後以448萬元成交，呎價約14,983元，原業主於2019年以約496.8萬元購入，帳面蝕36.8萬元。

●美聯凌光盛指，馬灣珀麗灣16座中低層B室，實用面積約520方呎，兩房間隔，近日叫價610萬元，終獲海外回流買家以592萬元承接，呎價約11,385元，原業主2014年10月以505萬元購入。

●中原吳家威表示，東涌連錄投資客入市，其中東涌昇薈5座中層A室，實用面積約1,221方呎，套四房間隔，叫價1,500萬元，連租約，不設睇樓，投資客斥1,360萬元購入收租，呎價約11,138元，低市價約3至5%。

●中原指，東涌映灣園12座高層E室，實用面積約548方呎，兩房間隔，叫價648萬元，投資者議價至568萬元連租約承接，呎價約10,365元，較市價低約3至5%。

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