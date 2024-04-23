港島兩房戶高開價逾一成拍出　做價低於300萬　呎價約8300元

環亞物業董事總經理區蘊聰表示，周二(23日)拍賣會有約60人出席，並售出3項物業，為首次透過拍賣放售。當中兩項為銀主盤，另一項為業主單位，涉及成交金額共逾2,600萬港元。其中，港島西灣河太安樓高層24室兩房銀主單位，實用面積約352方呎，開拍價265萬元，獲兩組客競逐，最終搶高30萬元或約11.3%，以295萬元拍出，成交呎價約8,381元。該物業銀行網上估值約330萬元，最新成交價低約35萬元，差幅約10.6%。

另一項銀主盤為屯門茵翠豪庭雙號屋，單位實用面積約1,169方呎，花園面積約1,519方呎，推拍價1,000萬元，最後以1,200萬元賣出，較開價高約兩成，呎價約10,265元。單位原業主於18年以約1,300萬元購入，現時跌價約100萬元或約7.7%。

至於由業主持有的鰂魚涌康蕙花園1座連天台單位，實用面積約604方呎，天台面積約560方呎，開拍價1050萬元，以1,115萬元拍出，呎價約18,460元，成交價較開價高65萬元或約6.2%。資料顯示，該單位於2006年以約408萬元買入，現時升值約707萬元，漲幅約1.7倍。

此外，拍賣前亦售出兩項住宅物業，包括大埔洞梓村13號C座中層單位，實用面積約634方呎，之前開拍價183萬元。另一個為葵涌金石樓低層K室，實用面積約407方呎，開價258萬元。