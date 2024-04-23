新盤混戰開打　元朗站上蓋項目料日內開價

新盤市場掀起新一輪混戰，元朗站上蓋現樓項目今日上載樓書，爭取周內公布首張價單。鄰近港鐵佐敦站的單幢式新盤，示範單位亦今日曝光，部署24小時內開價。何文田站上蓋項目亦加推新一批單位，同時落實於周六展開首輪銷售。

高臨兩房示範單位曝光 客廳設音樂空間

其中連裝修無改動示範單位參照A1座18樓A室搭建，實用面積707方呎，屬兩房一套間隔。單位設梗廚內連工作間連廁所，包括煮食爐及抽油煙機等基本家電。客廳連接38方呎露台及工作平台，發展商將客廳一部分空間以趟門屏風間為音樂空間。

另一無改動示範單位參照A2座18樓C室搭建，實用面積423方呎，屬兩房間隔。單位使用開放式廚房設計，設有可收納式工作枱。

高臨展銷廳位於尖沙咀K11購物藝術館1樓121-122號，預計關鍵日期為2025年12月31日。

佐敦高臨預告日內公布價單 周五開放示範單位

集團執行董事何樂輝表示，項目佔逾半數為兩房單位，首批單位將以該類戶型為主，有機會於五一檔期開售。

發展商今日開放兩個示範單位予傳媒參觀，包括一個連裝修無改動示範單位、以及一個交樓標準單位。

該公司副常務董事(住宅銷售)畢子鴻指出，兩個示範單位將於周五(26日)開放予公眾參觀，並相信客源不乏內地客。

ONE STANLEY天際複式戶以6108.8萬元招標售出

●港島大額豪宅再添買賣，建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周二(23日)以招標形式售出第2座2樓及3樓B室天際複式戶，單位實用面積1,909方呎，設821方呎天台，四房連雙套房間隔，單位設私人升降機大堂直達3樓睡房層，成交價6,108.8萬港元，呎價約32,000元。

集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目開售5天已錄5宗成交，累積套現超過3.75億元，豪宅市場備受歡迎。今日售出的複式大宅戶型，同類型單位僅餘交樓標準及豪裝單位各一伙待售，並已收到不少富豪垂詢，佔約三成來自內地。

ONE STANLEY自開放公眾預約參觀以來，人流不絕，赤柱區大型超級豪宅供應罕，集團對項目銷售非常有信心。

朗賢峯第IIB期周六首輪發售260伙

鷹君地產代理有限公司銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目繼今日上載價單第3號後，同時公布銷售安排，於周六首輪賣樓。項目設有大手客認購時段，並將於周四(25日)下午6時截止認購登記。

據銷售安排資料，當日銷售分為3個時段進行，其中優先揀樓的V組大手客，須購買最少3伙指定單位，最多可認購8伙。

何文田站朗賢峯加推81伙 折實平均呎價22398元

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目開價後市場反應熱烈，截至周二(23日）下午3時，錄得逾4,500個認購登記。

至於今日加推單位包括22伙標準內園景一房戶、24伙標準兩房戶、15伙標準三房戶，實用面積388至774方呎。另外首度推出連平台或連天台特色戶型，實用面積340至761方呎，共20伙。

扣除最高折扣18%，新價單單位售價介乎718.5萬至2,002萬元，呎價約19,209至25,866元。由於是次推出單位的樓層、座向及景觀略有不同，故屬於原價加推。

The YOHO Hub II已上樓書 最快周內開價

新地代理總經理陳漢麟稱，項目提供939個單位，實用面積由336至1,035方呎，其中約半數為三房戶，設有469伙，面積520至905方呎。

兩房單位亦有375伙，均以開放式廚房設計，佔比例接近4成，面積436至493方呎。而一房開放式廚房單位佔94伙，面積336至338方呎。項目亦提供唯一一個四房單位，實用面積1,035方呎。

他續稱，本周內將會開放現樓示範單位予傳媒參觀，最快周內開價，首批提供不少於兩成單位，將會涵蓋一至三房戶型。

名日‧九肚山專門店深圳南山開幕

中原新界東高級資深營業董事余志偉表示，樓市辣招撤銷後市況向好，一手及二手交投急增，發展商亦紛紛趁勢推盤，相信新盤將持續主導大市，4月份已錄近1,200宗一手成交，預期全月可錄約3,000宗，預計成交金額有機會創新高。

現時內地買家不用繳付辣稅，加上樓價已較高位下調兩成多，內地買家對在港置業的查詢大增，加上搶人才及新資本投資者入境計劃，對住屋帶來需求。集團於內地擁有近700間分店，員工逾15,000人，公司將於五一檔期特備專車，接送內地客戶到港參觀現樓示位，並特派專員介紹樓盤。

長實營業經理詹勳榮稱，名日‧九肚山推出15伙四房戶於5月初銷售，該批單位實用面積1,226方呎，折實售價1,622.7萬港元起，呎價低至13,236元。買家可享車位優先認購權及價值48萬元的家具禮券優惠。

Blue Coast今售大三房戶 做價2132萬元

市場消息指，買家爲北角區換樓人士。上述單位售出後，Blue Coast同類型三房單位只餘下最後4伙待售。

凱柏峰III原價加推70伙 折實平均呎價約1.72萬元

另買家亦可選用超級建築期付款計劃，扣除最高17.75%折扣優惠後，同批單位折實售價則由583.23萬元起，平均呎價約17,265元。

發展商表示，是次加推為原價加推，主要推出區內罕有高層山景單位。項目同時更新首3張價單。

●莊士中國（00298）鴨脷洲弦岸近日大增折扣率，變相減價約三成。項目公布最新銷售安排，將於周六(27日)推售18伙，不設認購上限。

澐璟單日連沽3伙 涉額逾1.7億元

當中有一組客人連購兩伙全維港海景四房雙套房單位，包括2座6樓A室，實用面積1,909方呎，成交價逾7,708萬元，呎價約40,377元。另一個伙則為2座6樓B室，實用面積1,870方呎，以7,531.7萬元成交，呎價逾40,276元。

同日亦售出另一個兩房連儲物房單位，為5座27樓B室，實用面積564方呎，以1,778.52萬元成交，呎價約31,534元。發展商稱，項目由開售至今累售229伙，套現逾89.9億元。