美股早段向好　道指升146點　Spotify飆12%

美股周二早段向好，道指升146點，報38,386點；標指升39點，報5,050點；以科技股為主的納指升167點，報15,618點。港股夜期報16,869點，跌8點，高水40點。

作為食品股龍頭的百事公司(PepsiCo)業績數據未有太多驚喜，於截至3月23日止一季收入按年增長2.26%至182.5億美元，純利則按年升5.69%至20.42億美元。就銷量而言，不同業務部門各有升跌，該公司維持全年內生收入(撇併購及分拆)增長4%的指引。

此前桂格燕麥一些產品疑受沙門氏菌污染，導致今年初有大量的產品需要回收，拖累首季桂格食品北美的銷量按年下跌了22%。話雖如此，其他業務部門仍有不俗的增長，當中亞太區方便食品銷量增長了12%，而歐洲及南亞地區方便食品銷量亦上升4.5%，歐洲飲品銷量增長了7%。

百事董事長兼行政總裁Ramon Laguarta指，目前公司估計今年仍能夠實現至少8%的核心每股盈利增長(以固定匯率計)，未來會進一步提升及加快生產力。

另外，串流音樂平台Spotify首季度收入36.36億歐元，按年增長19.52%；純利1.97億歐元，按年及按季均由虧轉盈。截至3月底，平台上的付費訂閱用戶數目為2.39億，按年增長14%。該公司預計本季付費用戶將增長至2.45億，收入達到38億歐元。Spotify股價曾升12.2%。

通用汽車(GM)首季收入按年增長7.57%至430.14億美元，純利按年增長24.42%至29.8億美元。該公司同時上調了全年業績指引，料收入介乎101億至115億美元，以中位數計相當於提高了2.85%。GM股價早段曾升4.58%。

展望後市，瑞銀投資銀行下調了6隻超大型科技股的評級至「中性」，包括微軟、蘋果公司(Apple Inc.)、Alphabet、亞馬遜及英偉達，原因是認為支撐這些企業股價表現的盈利增長料將會放緩。惟瑞銀強調，下調評級並不是對公司未來估值有調整，或者對人工智能(AI)前景有懷疑，只是出於競爭及周期因素作出此決定。