陳樂怡：內地撐中港金融市場持續融合 屬中長線利好
2024年04月24日 06:00
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中國證監會發布五大措施支持香港資本市場，分別為放寬「滬深港通」下股票ETF合資格產品範圍、把房地產投資信託基金(REITs)納入「滬深港通」、支持人民幣股票交易櫃台納入「港股通」、優化基金互認安排，以及支持內地行業龍頭企業赴香港上市。
筆者認為，措施顯示中港金融市場融合持續，為中長線利好因素，惟目前ETF通、REITs及人民幣交易佔大市成交量不高，短期對港股成交提振作用或有限，資金流向仍視乎市場對內地經濟前景及地緣政治風險等因素。
美國聯儲局減息未明，影響風險偏好。美股業績期成考驗，市場關注科技股企業盈利增長能否支撐起美股高估值。中東局勢似有緩和，但政治形勢多變，料仍不時引發市場波動。恒指料於17,000點以上阻力漸增，短線關注美國3月PCE數據，以及內地五一假期出行數據。
個股推介方面，萬洲國際(00288)首季收入(以生物公允價值調整前計)61.81億美元，按年跌8.3%；純利3.01億美元，按年升73%，優於預期，主要由於美國上遊業務策略性收縮，相關虧損收窄。展望第二季，管理層預計內地包裝肉銷量維持穩定，預計豬價全年續處於低位，有利其提升每噸豬肉盈利。至於美國業務方面，公司透過產品組合提升以及加強成本控制，抵銷豬價上升的負面影響。管理層指出美國消費意欲趨向審慎，但公司自家品牌正可以滿足客戶需求。估值上，現價對應24財年預測市盈率8.2倍，與過去五年平均水平相若，股息率5.7厘，向上阻力位6.6元，支持位5.1元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)