陳樂怡：內地撐中港金融市場持續融合　屬中長線利好

中國證監會發布五大措施支持香港資本市場，分別為放寬「滬深港通」下股票ETF合資格產品範圍、把房地產投資信託基金(REITs)納入「滬深港通」、支持人民幣股票交易櫃台納入「港股通」、優化基金互認安排，以及支持內地行業龍頭企業赴香港上市。

筆者認為，措施顯示中港金融市場融合持續，為中長線利好因素，惟目前ETF通、REITs及人民幣交易佔大市成交量不高，短期對港股成交提振作用或有限，資金流向仍視乎市場對內地經濟前景及地緣政治風險等因素。

美國聯儲局減息未明，影響風險偏好。美股業績期成考驗，市場關注科技股企業盈利增長能否支撐起美股高估值。中東局勢似有緩和，但政治形勢多變，料仍不時引發市場波動。恒指料於17,000點以上阻力漸增，短線關注美國3月PCE數據，以及內地五一假期出行數據。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)