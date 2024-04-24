凱基亞洲：美國通脹頑固　金價趨波動

過去一周，曾傳出伊朗核設施受到攻擊，消息一度引起市場恐慌，及後消息雖得到澄清，但中東局勢仍存不確定性。同時，美國經濟強於預期，聯儲局官員釋出「鷹派」言論，環球股市普遍回落，當中以科技股及費城半導體指數跌幅最深。

受延遲減息的預期影響，長短年期的債券價格也普遍回落，只有亞洲投資級別債微升。雖然股債幾乎無一幸免，但部分商品仍能受惠於地緣政局不明朗而錄得升幅。

避險需求一般有利黃金。雖然上周在延遲減息的預期影響下，金價僅升1.4%，落後於銅及鐵礦石價格的升幅，但事實上，金價在最近3個月累升約17%，跑贏環球主要股市、油價及銅價等。本月中現貨金價曾一度升穿每安士2,400美元，再創歷史新高。

聯儲鷹派取態限制升勢

地緣政局不穩及聯儲「鷹派」取態，兩項因素皆對股市不利。不過，對於黃金而言，兩者的影響則可能互相抵銷。在過去幾次的系統性風險或經濟衰退時期，例如是「911」、2008年金融海嘯、歐債危機時期等，美股大幅回落，黃金和美股走勢相反，有望達到類似美國國債及投資級別債的避險效果。在現時的以伊衝突之中，黃金也在一定程度上有避險作用。

不過，現時美國利率和美匯指數正處於多年高位，加上官員悉出「鷹派」信號，或拖累黃金的走勢。由於黃金不能產生收益，當利率處於高位時，持有黃金即代表放棄了持有債券的利息，投資黃金的機會成本上升。過去，黃金和實質利率呈現高度負相關，黃金和美國10年期實質利率過去20年相關係數達負0.67。換言之，全球央行未來若轉向減息，利率下滑將有利金價上升。

除經濟放緩及減息是有利情景之外，當系統性風險出現時，國債及投資級別企業債同樣具有避險功能，這或有助減低整個組合的波幅，從而降低風險。美國周五將公布聯儲局較關心的個人消費開支(PCE)物價指數，若通脹持續頑固，當局或更趨「鷹派」，債價及金價也可能因而波動，投資者需按自己的風險接受程度而部署。

凱基亞洲投資策略部