新耀萊股東特別大會通過全部罷免及委任董事決議案

公司亦宣布，第11至第15決議案全部已於經延遲股東特別大會上獲股東正式通過，且於決議案通過後即時生效，(i)仇沛沅已獲委任為公司執行董事；(ii)遊弋洋已獲委任為公司非執行董事；(iii)陳敏杰已獲委任為公司獨立非執行董事；(iv)李保春已獲委任為公司獨立非執行董事；以及(v)高亞飛已獲委任為公司獨立非執行董事。

新耀萊日前公布，收到一份懷疑由香港監管機關一名內部人士故意洩露之機密文件，有可能協助若干指稱犯罪者逃避法律責任及刑事調查。就該公司所深知，上述文件涉及相關監管機關正對涉嫌參與策劃一項欺詐計劃之同一集團進行之持續調查。

證監會確認對新耀萊公告中所提及的指控正在進行調查。證監會對此事非常重視，鑑於上述調查，一名個別人士已不再在證監會任職。