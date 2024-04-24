Tesla首季純利腰斬　收入挫9%受累減價　趕推平價車救亡

電動車製造商特斯拉(Tesla)面對持續減價的影響，首季收入按年跌9%至213.01億美元，低於預期的221.5億美元，為2012年以來最大跌幅；純利11.29億美元，按年暴跌55%；經調整每股盈利45美仙，差過預期的51美仙；毛利率17.4%，下滑1.9個百分點。Tesla提到加快推出「新車」，包括更平價的車型，試圖提振疲軟的需求。

對於首季收入向下，Tesla在業績報告中解釋，原因是汽車平均售價下調及付運量下降，加上2億美元的匯兌影響。

此外，經營利潤率也跌至5.5%，當中受多個因素影響，例如汽車減價、涉及人工智能(AI)、提升電池技術及其他研發項目的經營開支增加，還有生產Cybertruck的成本。

現金等值物及投資為268.63億美元，減少22億美元，是由於庫存費用增加27億美元，以及AI基礎建設開支10億美元所致。

Tesla指，將於加州及德州裁減逾6,000名員工，其中加州裁員3,332人，德州裁減2,688人。在銷量下跌及電動車製造商之間愈演愈烈的價格戰壓力下，上周Tesla宣布在全球裁員10%以上，但沒有透露將影響多少員工。

內媒指，Tesla在國內取消所有應屆畢業生的錄取通知。被Tesla「毀約」的網友在社交平台上發文稱，在春招快要結束時，他們突然接到該公司撤回錄用的通知，其統一提供1個月底薪賠償，但這個時間點再去找工作難度很大，一旦春招失敗失去應屆生身份將更加難以找工作。