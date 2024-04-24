積金評級料4月MPF人均輸3300元　美日股票基金差絕

積金評級預計，強積金在4月份回報將錄得負數，可能會抵銷年初至今的正回報。該機構估算，4月份截至19日的投資虧損約為2.85%，即475萬名強積金成員平均虧損約3,300港元。

積金評級預計，日本和美國股票基金將成為強積金4月份表現最差的資產類別；而強積金成員在2024年第一季投資了前所未有的92億港元於美國股票基金。由於成員預期美股持續走強，在今年第一季有史無前例的92億港元強積金資金流入美國股票基金，但適逢4月份美股下跌，估算4月份強積金目前虧損約2.85%。

在計入強積金供款後，估算4月底強積金總資產約為1.17萬億港元（較3月底下跌約117億港元），相當於強積金成員平均賬戶結餘約246,400港元（較3月底減少約2,500港元）。

該機構續稱，今年開局時通脹和利率均對市場有利，但通脹現時仍然頑固，減息可能會推遲。地緣政治局勢緊張也令市場緊張，帶來市場波動。雖然有捕捉市場的誘惑，但從長遠來看，這是一個愚蠢的策略。積金局推出的低收費預設投資策基金屬多元化投資，繼續是積金評級2024年的首選投資方式。