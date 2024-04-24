可口可樂豪擲85億買微軟5年AI雲端服務

知名飲品企業可口可樂(Coca-Cola)周二(23日)宣布，與微軟(Microsoft)達成一項價值11億美元(約85.8億港元)、為期5年的戰略合作協議，可口可樂將使用微軟的雲端運算及人工智能(AI)服務，在全球促進創新和生產力。可口可樂去年已推出「AI可樂」，初嘗人工智能「甜頭」。

根據協議，微軟及可口可樂將「聯合試驗」Azure OpenAI，開發各種業務功能中的AI用例。該服務使用微軟支援的初創公司，以及ChatGPT開發商OpenAI的技術，讓客戶建立聊天機械人和其他AI服務，並在微軟Azure雲端運算服務中運行。

可口可樂2020年時曾與微軟簽署一份為期5年的雲端服務及商業軟件協議，不過當時協議價值僅2.5億美元。雖然雙方都未有透露是次協議涉資11億美元的具體分布，但新協議涉資大升，最合理推論正是與AI有關。

雙方透露，將共同測試微軟的Copilot產品，以觀察這些工具如何提高可口可樂的生產力。 Copilot是微軟的AI助手，較常見用法包括總結會議紀錄、繪圖等。此外，可口可樂也擴大使用其他傳統微軟軟件，如供銷售專業人士使用的Dynamics 365。

外媒指，隨着可口可樂擲11億美元投資雲端AI服務，未來可能會有更多「AI可樂」排隊上架，甚至「產品由AI協同設計」也會成為日常。