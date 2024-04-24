仲叫女股神？伍德旗下ARK今年走資逾170億　資產規模縮3成

外媒報道，領導方舟投資(ARK Invest)的「科技女股神」伍德(Cathie Wood)近年投資績效慘淡，投資者逐漸失去耐性，方舟旗下基金近來加快失血。

報道指，今年投資者已從方舟旗下6隻主動管理型交易所買賣基金(ETF)中淨撤資22億美元(約171.6億港元)，已超越過去兩年走資規模。這些基金的總資產規模不足4個月已下降30%，至111億美元。2021年初，方舟曾達到590億美元峰值，當時是全球最大主動ETF管理公司。

數據提供商VettaFi研究主管Todd Rosenbluth表示，忠實的股東已經變得沮喪，方舟風格是投資增長及顛覆性技術，今年應該是更好的一年，但其卻集中在表現不佳的公司。

美國聯儲局最終可能轉向減息，以及人工智能(AI)的狂熱，推動標指今年漲6.3%。相反，旗艦基金ARK Innovation的價格卻下跌16%。

這主要是因為伍德的基金高度集中在少數股票，例如「美股7雄」約佔Innovation基金的一半，持倉最重的特斯拉(Tesla)股價今年勁跌40%以上，目前位於約144美元水平，伍德就一直逢低買入。其他重倉股如Roku今年下挫33%，Unity Software跌44%也拖累基金。