港交所首季少賺12.8%　日均成交額跌逾2成

該企首季收入及其他收益為52.01億元，按年下跌6%，反映標題平均每日成交金額下跌令交易及結算費減少、新上市衍生權證及牛熊證數目減少令聯交所上市費收入減少，以及保證金規模減少令投資收益淨額下跌，但LME交易及結算費收入因成交量及收費上升而有所增加已抵銷部分跌幅。

季內，現貨市場標題平均每日成交金額為994億元，按季上升9%，但按年下跌22%。不過，集團衍生產品市場及商品市場於第一季持續增長並表現強勁，衍生產品合約平均每日成交合約張數錄得季度新高紀錄，按季和按年分別上升12%和6%；LME的成交量也增長強勁，收費交易金屬合約的平均每日成交量按季和按年分別上升6%和31%。

營運支出方面，首季為14.11億元，按年上升8%，但按季下跌7%。與2023年第一季相比，上升主要源於僱員費用增加，包括增聘人手、薪酬調整以及向高級管理層支付的一次性退休福利，但鎳市場事件的專業費用減少及港交所慈善基金的慈善捐款減少已抵銷部分增幅。

香港交易所指，繼續與政府的促進股票市場流動性專責小組密切合作，探討如何進一步提升香港市場的吸引力。多項改革建議正在研究之中，未來也將推出措施優化市場機制以及促進市場發展。