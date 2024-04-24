郭家耀：港股下站睇17800點　中海油可中線部署

港股周三(24日)做好，再度升穿萬七關，匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，地緣緊張局勢降溫，加上內地亦連番出招支持中、兩地資本市場發展，大市氣氛明顯好轉。另外，最近亦有多個機構投資者增持港股，投行對港股前景看法亦有改善，而港股估值仍然落後，有望吸引資金重新流入，相信後市仍有反彈空間。走勢上，恒指在16,000至17,000點橫行上落已一段時間，即市在成交配合下升穿萬七關，後市走勢向好，下站目標先睇250天線17,800點水平。