郭家耀：港股下站睇17800點 中海油可中線部署
2024年04月24日 12:04
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港股周三(24日)做好，再度升穿萬七關，匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，地緣緊張局勢降溫，加上內地亦連番出招支持中、兩地資本市場發展，大市氣氛明顯好轉。另外，最近亦有多個機構投資者增持港股，投行對港股前景看法亦有改善，而港股估值仍然落後，有望吸引資金重新流入，相信後市仍有反彈空間。走勢上，恒指在16,000至17,000點橫行上落已一段時間，即市在成交配合下升穿萬七關，後市走勢向好，下站目標先睇250天線17,800點水平。
中海油(00883)即將公布業績，郭指近期地緣政治局勢降溫，加上資金轉投高風險增值股，短期會影響中海油表現，績前未必有太大炒作，但其前景仍看俏，產量增長、成本控制、盈利及派息能力都表現得相當好，若以中線部署而言，可在18港元樓下考慮吸納。
科技股近期領漲大市，股價近期有突圍迹象。郭家耀指，市場憧憬騰訊(00700)即將上線的重磅手遊，再加上大股東沽貨速度放緩，有助減輕投資者憂慮。他續指，美團(03690)在公布業績後股價重拾升勢，反映市場早前過分憂慮市場競爭對盈利能力影響。再加上市場對市場管理層放慢新業務投資速度比較受落。郭認為，投資者在科技股板塊可優先考慮騰訊及美團。