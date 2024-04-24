郭明錤狠削Vision Pro今年出貨量　料明年無新款

「最強蘋果分析員」、天風國際分析師郭明錤指，蘋果公司(Apple Inc.)已下修2024年Vision Pro出貨量到40萬至45萬部，大幅低於市場共識70萬至80萬部或以上。Vision Pro目前僅在美國市場銷售，他指，Vision Pro未在美國以外市場發售，不過蘋果已砍單，代表美國需求急劇下滑超預期，令蘋果重新審視及調整頭戴裝置發展藍圖。

郭明錤更稱，Vision Pro明年可能無新機種，先前市場預期明年下半年推出新機恐落空，依據蘋果目前預期，明年Vision Pro出貨量可能按年下跌。他又表示，Vision Pro砍單意味MR頭戴裝置、Pancake鏡頭、Micro OLED新趨勢發展可能低於市場預期。

其中包括MR頭戴裝置，Vision Pro的挑戰在於不犧牲透視(see-through)的使用者體驗下，需同時解決欠缺關鍵應用、售價與頭戴舒適度的問題。相較之下，VR雖然也是利基市場，但至少有已經被驗證成功的應用(遊戲)與趨勢能見度優於MR。

其次是Pancake鏡頭，因手機的光學規格升級已放緩數年，投資者期待單價顯著高於鏡頭的Pancake能成為光學產業的新增長驅動。Vision Pro低於預期的出貨量，將讓Pancake可見未來對光學產業的營收貢獻低於投資者預期。

還有Micro OLED，Vision Pro/MR頭戴裝置為Micro OLED的最關鍵應用。在關鍵應用增長趨勢不如預期下，Micro OLED大量生產與被其他小尺寸消費電子裝置採用的時程將延後。