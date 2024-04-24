投委會：何謂ESG？ESG影響投資組合回報？

隨着綠色與可持續投資逐漸成為全球投資市場主流，相關指數和評級相繼出現，追蹤各類型綠色及可持續投資的表現。投資者可以透過此類指數和評級了解ESG投資市場，調整投資組合。

ESG由三大範疇下的因素組成﹕E是指環境，氣候變化、碳排放和污水處理等；S是指社會，包括多元化、男女平等、僱員培訓和童工問題等；G則是管治，包括企業管治和風險管理等。ESG與公司的財務表現息息相關，舉例，現時不少政府會在碳排放和廢物處理方面實施罰款和添加成本，直接影響公司的盈利和長遠發展。

隨着更多投資者科學化地把ESG因素融入投資組合內，有關的數據和評級亦愈來愈受到關注，對公司價值的影響亦愈來愈大。

如何了解企業的ESG表現？

現時，全球多個交易所均有規定上市公司須披露ESG相關資訊。香港上市公司每年需要刊發ESG報告，除了要符合強制披露規定外，亦須按照「不遵守就解釋」條文，為沒有匯報的ESG事項提供解釋。

然而目前不同公司披露的ESG未算一致，披露範圍亦不廣闊，故不少投資者會參考第三方資訊來源，例如來自財務數據供應商、信貸評級公司或指數公司的ESG評級或資訊等。投資者通常會比較相同行業和相同地區公司的ESG評級，又或者會因應其投資目標，例如企業的低碳與碳中和，藉此調整投資組合。

ESG評分高代表投資回報好？

很難一概而論。舉例，即使在過去一年、五年，甚至十年，某些ESG指數的表現較其相應的非ESG指數好，但也不足以評定ESG投資組合的表現優於非ESG投資組合，始終 ESG數據的出現或被採用的時間尚短。

愈來愈多資產管理人，例如退休基金已陸續把核心資產配置，由一般的非ESG投資組合轉換至ESG投資組合。儘管ESG並非影響股價表現的唯一因素，但倘若公司在ESG或氣候變化方面表現遜色，未來就很有機會被一些大型退休基金或政府基金減持，甚至剔除，繼而有可能影響公司的股價表現。

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