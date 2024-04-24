惠理推日本房地產投資信託產業基金

惠理日本房地產投資信託產業基金是首隻獲香港證監會認可的日本REITs，目標為協助香港投資者捕捉日本房地產所提供的可觀收入。日本REITs市場的規模冠絕亞太地區，市值超過15萬億日圓，提供約4%的年均收益率。該市場亦相當多元化，涵蓋不同行業及地區，包括辦公室、物流、零售、酒店和住宅等領域，為投資者提供豐富及絕佳的投資機遇。

除了日圓股份類別外，基金還提供以美元、港元、人民幣和坡元對沖的股份類別。由於日本利率相對其他貨幣仍然較低，投資者能賺取不同貨幣對沖股份類別帶來的額外收益。例如，美元對沖股份類別讓投資者能夠從美元及日圓的短期利率差異中獲取每年約5%的額外收益。日本 REITs提供穩定且可持續的股息收益，再加上不同貨幣與日圓之間的利差，為投資者在現今環境中提供具吸引力且互補的收入來源。

惠理集團亦很榮幸與Daiwa Asset Management(Daiwa)合作，藉此深化集團對日本REITs市場的了解。

惠理集團亞太區分銷業務主管陳榮達表示，很榮幸將首隻獲香港證監會認可的日本房地產投資信託基金推向市場。基金的推出證明公司致力於為市場提供創新且具吸引力的投資解決方

案，亦標誌着公司進一步豐富收益產品系列，以滿足投資者需求的重要里程碑。

惠理集團董事總經理兼客戶投資組合管理主管鄧偉志表示，一直以來，日本房地產投資信託

美元對沖後的風險調整後收益豐厚，並與其他資產類別的相關性相對較低。展望未來，日本經濟的強勁勢頭可能為房地產價格提供支持，從而為REITs帶來潛在的資本增值。透過配置惠理日本房地產投資信託產業基金，投資者不僅可以實現分散投資，還可以捕捉該資產類別帶來的收益和潛在增長機會。