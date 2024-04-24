唐家成接任為港交所主席　將全力提升香港國金地位

他指出，港交所在香港金融市場中扮演著關鍵角色，作為促進與中國內地市場互聯互通的領航者，香港交易所在推動國際資本市場發展方面承擔著不可替代的公共責任。

他提到，港交所深知自身處於一個不斷變化的營運環境中，其中挑戰與機遇並存。儘管無法控制地緣政治及利率變動等外部因素，但必須積極主動地把握未來的每一個機遇，致力於進一步豐富產品生態圈，加強基礎設施建設，並提升市場競爭力。

他指，通過有效應對當前挑戰並把握長期發展機遇，港交所將實現對廣大投資者的承諾，同時為股東持續創造價值。

他同時向剛卸任的史美倫表示衷心謝意，感謝她過去6年來的傑出領導，讓港交所在充滿挑戰的宏觀環境中不斷前進，這也展現了史氏的智慧、遠見和專業素養。