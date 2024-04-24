史美倫：港交所不會停止國際化步伐

行政總裁陳翊庭補充，港交所會繼續將互聯互通機制做好、做大、做強，連繫內地及世界，並利用香港作為平台進行融資及交易。

有小股東建議，港交所作為市場營運者，應決定上市公司的每手買賣單位，並作定期檢視，確保股份的入場費不會過高，以提升股份的流通性。史美倫表示，基於每間上市公司的價值不一，故由企業自行決定其交易單位是較合適。作為營運者，是確保平台公平、公正及具透明度，強調港交所已留意到市場流通量問題，會從多方面考慮。

對於新股市場表現疲弱，有股東提議港交所應招攬更多大型公司，而非小型公司。史氏指，上市公司不是由港交所揀選，強調對所有公司一視同仁，只要合符資格，均歡迎企業來港上市。

另有股東關注港交所的投資收益佔比大，陳翊庭坦言，在高息環境下，利好港交所投資收益，惟同時令市場交易承壓，過去已積極拓展收入渠道，包括交易所買賣基金(ETF)、衍生產品等，未來會繼續多元化業務策略，將業績做得更好。

有股東建議港交所每季派息。史氏回應指，相信許多投資者更着重股息有多少，而非每年半年或季度派息，企業亦可以按自身決定派息。