【銀主急出貨】3項住宅等唔切拍賣已沽　部分較估價低1成半

樓市氣氛開始轉弱，忠誠拍賣於周三(24日)舉行拍賣會，不過部分原定於場內推拍的銀主盤，在銀主開始心急出貨下，有多達3個同類住宅物業於推拍前經已售出，部分更較估價大幅低逾一成半。

該行拍賣部總經理鄭世傑指出，銀主沽貨取態積極，若買家入票出價能夠配合，到價盡量出售單位，近期數場拍賣會都有較多銀主盤於拍賣前易手。

今次推拍前售出的3個銀主盤，其中，荃灣環宇海灣5座中層D室，實用面積約710方呎，成交價約720萬元，呎價10,141元。是次呎價險守萬元，料為項目近年低位，而上址銀行網上初步估價約849萬元，反映售價較估價明顯低約129萬元，差幅約15.2%。

至於觀塘康麗園C座低層5室銀主盤，實用面積約451方呎，亦於拍賣前以315萬元沽出，呎價約6,984元。相比初步估價約372萬元，是次做價亦大幅低約15.3%。

另一宗同類買賣為中環祥暉大廈低層A室，實用面積約298方呎，成交價約370萬元，呎價約12,416元。

反觀，今日拍賣現場只售出一個車位，為九龍站擎天半島3樓雙號同類物業，由法院頒令拍賣，不提供樓契，最終以拍賣開價120萬元售出。