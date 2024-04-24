長實、電能、長建落實收購北愛爾蘭配氣網絡　共斥30億元

如果計及項目實體本身的負債，其企業價值折合約74億元，預計本月底前完成。長建及長實主席李澤鉅表示：「很高興長江集團又一次成功收購一項具穩定回報的優質資產。」

Phoenix Energy是北愛爾蘭3個配氣網絡之一，於1996年率先投入服務，現為當地規模最大配氣商，具市場領導地位。該天然氣網覆蓋北愛爾蘭78%管道，為包括大貝爾法斯特地區在內的48%北愛爾蘭人口提供服務。

長和系方面指，北愛爾蘭的年平均溫度約攝氏10度，供暖對居民生活至關重要，現時供暖之主要能源為佔57%的石油產品，其次為佔37%的天然氣。近年由石油產品轉用天然氣的當地居民與日俱增，發揮減少碳排放的效果。Phoenix Energy使用之聚乙烯(polyethylene)管道，日後能轉型輸送包括生物燃氣及氫燃氣之可再生氣體，可望為北愛爾蘭於2050年達至零碳之目標作出貢獻。

技術上，電能、長建、長實會透過分別持股20%、40%及40%的聯營公司CK William出手收購持有該項目的實體Lionrai，資金來源是3企按各自比例以新股認購方式合共向CK William注資折合約22.5億元。Lionrai於2021年及2022年的EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)分別折合約4.9億元及約4.49億元。