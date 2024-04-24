美股個別發展　波音衝高5%後回落

美股周三早段個別發展，道指跌15點，報38,488點；標指升14點，報5,084點；納指跌61點，報15,828點。港股夜期報17,171點，跌79點，低水30點。

市場正密切關注本港時間周四晚上公布的美國國內生產總值(GDP)數據。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，目前美國經濟的增長速度仍在放緩，相信聯儲局今年內仍會減息，只是時間點上有可能會推遲至9月甚至更後，預期整個減息周期累計的合理減幅介乎1.5至2厘。

許長泰認為目前美股雖然估值不低，但未看到市場的非理性行為，意味着股市仍未達到泡沫階段。他解釋指，市場炒作人工智能(AI)熱潮下，大型科技股如「美股七雄」(Magnificient 7)今年股價表現卻明顯分化，反映出市場並非像2000年科網狂熱時盲目炒作概念，反而是理性地看待企業盈利。

企業消息方面，Visa於截至3月底止第二財季收入按年升9.89%，至87.75億美元；純利按年增長9.53%至46.63億美元。上季支付交易額名義按年增長7%，以固定匯率計增幅為8%，與前一季度相同；而跨境支付交額以固定匯率計按年增幅為16%。

雖然上季業務數據表現普遍勝過市場預期，惟Visa財務總監Chris Suh透露，部分市場尚未復甦至新冠疫情前2019年的水平，特別是亞洲市場的復甦步伐比預期慢。Visa股價早段曾升1.88%。

飛機製造商波音上季收入按年跌7.54%，至165.69億美元，淨虧損3.55億美元，較去年同期有所收窄。該公司上季僅交付了83架商業飛機，按年減少47架或36.15%。行政總裁Dave Calhoun聲稱，今年首季業績數據轉差，主要是反映了公司的737客機機型為提高品質而放慢生產的做法，又指將會花費必要的時間加強品質與安全管理體系。該企股價早段曾升5%，惟其後升幅縮至約1%。

可口可樂宣布，與微軟達成價值11億美元、為期5年的戰略合作協議。可口可樂將使用由微軟提供的雲端運算及AI服務，幫助其於全球範圍內進行創新並提升生產力。可口可樂股價曾跌0.69%，微軟升0.81%。