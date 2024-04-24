佐敦新盤開價首推52伙　日內連錄「一客多食」

九龍區新盤市況熾熱，新供應罕有的佐敦有一手項目開價，首批單位52伙，折實平均呎價比附近3年半前推出市場的一手項目低約兩成。同日市場接連出現「一客兩食」或「一客三食」。

●佐敦高臨首批52伙 折實平均呎價約19,388元

●朗賢峯第IIB期7日累收逾6,000票

●元朗站The YOHO Hub II現樓會所曝光

●啟德維港1號單日沽6伙

●沙田星凱‧堤岸三房成交價1,164萬元

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周三(24日)售出三房單位。該公司營銷策劃總監楊聰永指，今日售出5座40樓A室，實用面積673方呎，享開揚山景，成交價1,164萬港元，呎價約17,296元。

●啟德HENLEY PARK錄「一客兩食」