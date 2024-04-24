佐敦新盤開價首推52伙 日內連錄「一客多食」
2024年04月24日 21:44
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九龍區新盤市況熾熱，新供應罕有的佐敦有一手項目開價，首批單位52伙，折實平均呎價比附近3年半前推出市場的一手項目低約兩成。同日市場接連出現「一客兩食」或「一客三食」。
●佐敦高臨首批52伙 折實平均呎價約19,388元
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周三(24日)公布首張價單，提供52伙，折實平均呎價約19,388元。首張價單提供21伙一房戶，28伙兩房戶及3伙三房戶，實用面積由269至545方呎，折實價由479.3萬至1,158.7萬元，折實呎價由17,818元至21,261元。該批單位按定價計，市值逾4.2億元。
●朗賢峯第IIB期7日累收逾6,000票
鷹君(00041)與港鐵公司(00066)合作的何文田站朗賢峯第IIB期，將本周六(27日)推出260個單位作公開發售。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，截至周三(24日)下午4時，7日之內錄得逾6,000個認購登記，暫超額認購約22倍，並將於明日(25日)下午6時截止接受認購登記。
●元朗站The YOHO Hub II現樓會所曝光
新鴻基地產(00016)旗下港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub II，周三(24日)開放現樓會所予傳媒參觀。新地代理總經理陳漢麟稱，部署緊接明(25日)開放現樓單位予傳媒預覽。該盤計劃一至兩周之內開價，大機會先推售第8座，並爭取五一黃金周 對公眾開放現樓以供參觀。
●啟德維港1號單日沽6伙
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周三(24日)連環售出6伙，單日吸金逾8,093萬元。市場消息指，其中3伙由同一組買家斥資逾5,633萬元購入。項目是日售出的6伙單位實用面積452至766方呎，成交價介乎837.4萬至1,913.8萬元，折實呎價介乎17,116至24,984元。
●沙田星凱‧堤岸三房成交價1,164萬元
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周三(24日)售出三房單位。該公司營銷策劃總監楊聰永指，今日售出5座40樓A室，實用面積673方呎，享開揚山景，成交價1,164萬港元，呎價約17,296元。
●啟德HENLEY PARK錄「一客兩食」
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，周三(24日)接連沽出兩伙，共涉逾1,135萬元。包括第1B座25樓G室，實用面積250方呎，屬開放式間隔，成交價568.39萬元，呎價約22,736元。市傳兩伙由同一組買家購入。